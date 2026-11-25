i Laut einer Studie zahlen Lehrer 550 € pro Jahr für Schulmaterialien – dazu zählen sogar Wandfarbe und Klopapier. iStock "Grüne wollen Geld kürzen" 550 € für Klopapier & Co. – SPÖ und Grüne fetzen sich Lehrer zahlen im Schnitt 550 € für Stifte, Laptops und sogar Klopapier. Zwischen der SPÖ und den Grünen ist ein wilder Streit entbrannt – die Details. Von Nicolas Kubrak 25.11.2026, 16:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Österreichs Schulen wird das Geld knapp. Laut einer Studie des Österreichischen Schulbuchverlags und der Johannes-Kepler-Universität (JKU) Linz müssen Lehrkräfte pro Jahr im Schnitt 550 Euro aus der eigenen Tasche für Unterrichtsmaterialien zahlen.

Laptops, Stifte und Klopapier

Die Summe umfasst Ausgaben für Hefte, Stifte, didaktisches Material, Laptops und Drucker – aber auch Wandfarbe, Klopapier und Jausen für sozioökonomisch benachteiligte Schüler. Hochgerechnet auf etwa 128.000 Lehrkräfte fließen laut der Studie jährlich sogar bis zu 70 Millionen Euro dafür. Es handelt sich dabei um Ausgaben, die im System nicht vorgesehen sind oder die nicht abgerechnet werden können, weil es sich um eine Vielzahl von Kleinstbeträgen handelt.

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Grüne: "Es ist ein Wahnsinn"

Am Dienstag gingen die Grünen-Politiker Sigrid Mauer und Felix Stadler vor die Presse und kritisierten die finanziellen Umstände an Österreichs Schulen scharf. "Es ist ein Wahnsinn, wie viel privates Geld Lehrer investieren müssen. In anderen Berufen wäre das undenkbar", sagte die grüne Bildungssprecherin und Vizeklubchefin.

Stadler, Wiener-Grünen-Bildungssprecher und selbst Lehrer an einer Wiener Mittelschule, erklärte, dass das derzeitige Modell mit einer Absetzmöglichkeit nicht ausreichend sei. "Die Steuer löst das Problem nicht: Absetzen heißt nicht zurückbekommen. Von 1.000 Euro Ausgaben kommen je nach Einkommen nur rund 260 bis gut 400 Euro zurück, wer weniger verdient, zahlt also mehr selbst."

1.000 Euro pro Klasse

Die Forderung der Grünen: Jede Klasse soll ein ausreichendes, unbürokratisch nutzbares Budget für Unterrichts- und Arbeitsmaterial bekommen, das die Schulen autonom und flexibel einsetzen können. Als Orientierungsgröße schlägt die Öko-Partei 1.000 Euro pro Klasse und Schuljahr vor, angepasst an Schulart, Klassengröße und Standort.

SPÖ verweist auf Wiener Modell

Am Mittwoch reagierte die SPÖ auf den Grünen-Vorstoß. Die Roten verweisen auf das Wiener Modell, das jährliche Zuschüsse für Pflichtschulen vorsieht. Damit ermöglicht die Stadt Wien gratis Schulsachen für Kinder und mehr ausgewählte Unterrichtsmaterialien an öffentlichen Pflichtschulen. Auch Lehrkräfte können dank des Zuschusses zusätzliche Unterrichtsmaterialien auswählen und so den Unterricht speziell nach ihren Vorstellungen gestalten.

SPÖ-Bildungssprecher Himmer kritisiert die grüne "Gießkannen"-Idee. Helmut Graf

Je nach Schulform und Anzahl der Schüler erhalten Volksschulen 36 Euro Zuschuss pro Schüler, Mittelschulen 48 Euro, Sonderschulen 46 Euro und Polytechnische Schulen 70 Euro. Für eine Mittelschulklasse mit 25 Kindern sind das 1.200 Euro, eine Volksschulklasse erhält 900 Euro.

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"Grüne wollen Schulen das Geld kürzen"

SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer kritisiert im "Heute"-Gespräch den Grünen-Vorstoß scharf: "Es kann und darf natürlich nicht sein, dass Lehrkräfte regelmäßig in die eigene Tasche greifen müssen, um Unterrichtsmaterialien zu kaufen. Den Schulen das Geld de facto zu kürzen, wie es die Grünen offenbar wollen, kann aber nicht die Lösung sein."

Eine "Gießkanne mit weniger Geld" sei das falsche Modell, so Himmer. "Stattdessen müssen wir gezielt jene Schulen unterstützen, die mehr Herausforderungen haben. Mit dem Chancenbonus ist uns hier bereits ein erster Erfolg gelungen. Weitere werden folgen", kündigte der rote Bildungssprecher.