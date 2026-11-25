i "Nur Ja heißt Ja" – das Konsensprinzip soll im Gesetz verankert werden. iStock Nur Ja heißt Ja Regierung einig – so wird Sexualstrafrecht verschärft Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen sagt die Regierung die Verschärfung des Sexualstrafrechts an. Bis Jahresende soll Konkretes vorliegen. Von Angela Sellner 25.11.2026, 14:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als jede dritte Frau in Österreich erlebt in ihrem Leben körperliche oder sexuelle Gewalt. Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November ging es der Regierung darum, ein Zeichen zu setzen – im Ministerrat wurde ein Reformpaket zum Sexualstrafrecht in Eckpunkten auf den Weg gebracht. Darüber diskutieren ÖVP, SPÖ und Neos seit Langem.

Beschlossen wurde nun, dass eine im Justizministerium bereits Ende September eingerichtete Arbeitsgruppe bis Jahresende konkrete Vorschläge vorlegt. Die endgültige gesetzliche Ausgestaltung ist noch offen.

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Einvernehmlicher Sex

Um diese drei Punkte geht es bei der Reform:

Nur Ja heißt Ja: Künftig soll das tatsächliche Einverständnis entscheidend sein. Damit sollen auch Opfer besser geschützt werden, die bei einem sexuellen Übergriff vor Schock erstarren und sich nicht wehren können. Die Einigung auf das Konsensprinzip sei ein "Paradigmenwechsel und ein starkes Signal an alle Betroffenen", sagt Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ).

Härtere Strafen: Die Strafdrohungen im Sexualstrafrecht sollen angehoben, die Bestimmungen bei gemeinschaftlich begangenen Sexualdelikten verschärft werden.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hatte hier am Wochenende mit einem Vorstoß aufhorchen lassen – nachdem vier Männer, denen die Vergewaltigung eines Mädchens in einem Wiener Freibad vorgeworfen worden war, freigesprochen wurden, weil die konkreten Tathandlungen den einzelnen Angeklagten nicht zugeordnet werden konnten. "Wenn feststeht, dass ein Verbrechen passiert ist, darf es nicht ungestraft bleiben, nur weil unklar ist, wer welchen Teil davon begangen hat", so Stocker.

Digitale Gewalt unter Strafe

Verbot von Deepfakes und Aufnahmen sexueller Gewalt: Die Verbreitung und Veröffentlichung von ohne Zustimmung erstellten sexualisierten KI-Bildern und -Videos soll unter Strafe gestellt werden. Auch bei der Herstellung, Verbreitung und dem Besitz von Aufnahmen sexueller Gewalt soll nachgeschärft werden.

Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP), Frauenminiserin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) und Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) erklärten nach dem Ministerrat Maßnahmen zum besseren Schutz von Frauen vor Gewalt. Helmut Graf

Nationaler Aktionsplan

Neben der Reform des Sexualstrafrechts hat die Regierung weitere Maßnahmen im Kampf gegen Gewalt an Frauen auf dem Zettel. Im Ministerratsvortrag vom 25. November finden sich unter anderem noch die unten stehenden Punkte – alle sind Teil des Nationalen Aktionsplans gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Hauptrichtung ist hier die Prävention.

Fußfessel für Hochrisikotäter: Justiz-, Innen- und Frauenministerium arbeiten an einer elektronischen Überwachung von besonders gefährlichen Gewalttätern, etwa mittels Fußfessel oder Armband.

Verpflichtende Anti-Gewalt-Trainings: In Risikofällen sollen Gewalttäter künftig verpflichtend an entsprechenden Trainings teilnehmen müssen.

Gewaltambulanzen in ganz Österreich: Bis 2029 soll es in allen Bundesländern entsprechende Angebote geben. Opfer können dort Verletzungen kostenlos und gerichtsverwertbar dokumentieren lassen, auch ohne vorherige Anzeige.

Kampf gegen Vergewaltigungsnetzwerke: Österreich beteiligt sich an internationalen Kooperationen, um gegen derartige Netzwerke vorzugehen.

Schutz von Gesundheitseinrichtungen: Bis Jahresende werden die rechtlichen Rahmenbedingungen geprüft, bis Ende März 2027 sollen entsprechende Maßnahmen beschlossen werden.