i Österreich hat eines der teuersten Gesundheitssysteme der EU. APA-Images / APA / HELMUT FOHRINGER Nur ein EU-Land gibt mehr aus Enthüllt! So teuer ist unser Gesundheitssystem wirklich Österreich hat eines der teuersten Gesundheitssysteme der EU. Ein neuer OECD-Bericht zeigt, wie viel Geld die Menschen selbst dafür bezahlen müssen. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 13:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Gesundheitsversorgung in Österreich kostet deutlich mehr als im EU-Durchschnitt. Laut dem neuen OECD-Bericht "Gesundheit auf einen Blick - Europa 2026" fallen hierzulande jährlich 5.348 Euro pro Einwohner an. Davon bezahlen die Menschen 17 Prozent selbst.

Innerhalb der EU liegt nur Deutschland mit 5.791 Euro vor Österreich. Der EU-Schnitt beträgt 3.955 Euro. Noch höher sind die Ausgaben in der Schweiz (6.232 Euro) und Norwegen (5.585 Euro).

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Auch gemessen an der Wirtschaftsleistung landet Österreich mit 11,7 Prozent auf dem zweiten EU-Rang. Zwischen 2019 und 2024 stiegen die Gesundheitsausgaben allerdings jährlich um durchschnittlich 1,4 Prozent und damit unterdurchschnittlich stark.

Nur zwei EU-Länder haben höhere Ärztedichte

Österreich wendet 16 Prozent seiner Staatsausgaben für Gesundheit auf, im EU-Schnitt sind es 15 Prozent. Irland liegt mit 22 Prozent an der Spitze, Ungarn mit zehn Prozent am Ende der Rangliste.

Fast die gesamte Bevölkerung Österreichs (99,9 Prozent) ist krankenversichert, 38,9 Prozent verfügen über eine private Zusatzversicherung. Mit 5,6 praktizierenden Ärzten je 1.000 Einwohner liegt Österreich hinter Griechenland und Italien auf Platz drei.

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Hohe Investitionen, geringe Nutzung

Bei der Digitalisierung zeigt sich hingegen ein anderes Bild. Trotz überdurchschnittlich hoher Investitionen werden elektronische Gesundheitsangebote in Österreich vergleichsweise selten genutzt.

Der Zugang zu elektronischen Gesundheitsakten liegt seit 2022 unverändert bei 89 Prozent. Digitale Gesundheitsdienste nahmen 2024 allerdings nur 23 Prozent der Bevölkerung in Anspruch – EU-weit waren es 28 Prozent. Finnland führt das Ranking mit 74 Prozent an, Deutschland bildet mit fünf Prozent das Schlusslicht.