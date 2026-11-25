Stundenlange Autofahrten, teure Inlandsflüge oder gar ein Urlaubstag für einen einzigen Amtsweg: Für viele der rund 600.000 Österreicher, die im Ausland leben, gehört das bisher zum Alltag. Damit soll nun in vielen Fällen Schluss sein.
Wie "Heute" aus dem Büro von Staatssekretär Sepp Schellhorn (Neos) erfuhr, soll noch im Dezember die erste Stufe des "Digitalen Konsulats" starten. An sämtlichen österreichischen Vertretungsbehörden weltweit sollen dann erste konsularische Dienstleistungen bequem von zu Hause aus erledigt werden können. Möglich wird das durch die ID Austria.
Anstatt persönlich bei einer österreichischen Botschaft oder einem Konsulat vorstellig werden zu müssen, sollen Auslandsösterreicher bestimmte Dokumente künftig bequem von zu Hause aus beantragen können. Die Identifizierung erfolgt dabei mittels ID Austria.
Vor allem für Österreicher in Ländern wie den USA, Kanada oder Australien, wo zwischen dem eigenen Wohnort und der nächsten österreichischen Vertretungsbehörde mitunter hunderte Kilometer liegen, könnte das eine enorme Zeit- und Kostenersparnis bedeuten.
In weiteren Ausbaustufen ist geplant, dass auch Verfahren rund um den Reisepass und den Personalausweis digitalisiert werden.
Ab Herbst 2027 sollen zusätzliche digitale Amtswege, die Online-Bezahlung von Konsulargebühren sowie eine elektronische Terminreservierung folgen.
Ziel des Projekts: Nicht mehr die Menschen sollen zu den Behörden kommen müssen, sondern die Behörden kommen zu den Menschen.