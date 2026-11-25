i Bürokratie soll weniger Zeit kosten – digitale Amtswege künftig auch bei Konsulaten und Botschaften im Ausland. iStock Zeit sparen im Ausland ID Austria: Das ändert sich für 600.000 Österreicher Im Dezember startet das "Digitale Konsulat" mit ersten Online-Amtswegen für die 600.000 Auslandsösterreicher, erfuhr "Heute" aus dem Schellhorn-Büro. Von Angela Sellner 25.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Stundenlange Autofahrten, teure Inlandsflüge oder gar ein Urlaubstag für einen einzigen Amtsweg: Für viele der rund 600.000 Österreicher, die im Ausland leben, gehört das bisher zum Alltag. Damit soll nun in vielen Fällen Schluss sein.

Wie "Heute" aus dem Büro von Staatssekretär Sepp Schellhorn (Neos) erfuhr, soll noch im Dezember die erste Stufe des "Digitalen Konsulats" starten. An sämtlichen österreichischen Vertretungsbehörden weltweit sollen dann erste konsularische Dienstleistungen bequem von zu Hause aus erledigt werden können. Möglich wird das durch die ID Austria.

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Neos-Staatssekretär Sepp Schellhorn bringt jetzt das "Digitale Konsulat" an den Start. Helmut Graf

Daheim statt beim Konsulat

Anstatt persönlich bei einer österreichischen Botschaft oder einem Konsulat vorstellig werden zu müssen, sollen Auslandsösterreicher bestimmte Dokumente künftig bequem von zu Hause aus beantragen können. Die Identifizierung erfolgt dabei mittels ID Austria.

Diese Dokumente gibt's künftig online: Geburtsurkunden

Heirats- und Partnerschaftsurkunden

Sterbeurkunden

Staatsbürgerschaftsnachweise

Strafregisterbescheinigungen

Vor allem für Österreicher in Ländern wie den USA, Kanada oder Australien, wo zwischen dem eigenen Wohnort und der nächsten österreichischen Vertretungsbehörde mitunter hunderte Kilometer liegen, könnte das eine enorme Zeit- und Kostenersparnis bedeuten.

Mehr elektronische Services

In weiteren Ausbaustufen ist geplant, dass auch Verfahren rund um den Reisepass und den Personalausweis digitalisiert werden.

Ab Herbst 2027 sollen zusätzliche digitale Amtswege, die Online-Bezahlung von Konsulargebühren sowie eine elektronische Terminreservierung folgen.

Ziel des Projekts: Nicht mehr die Menschen sollen zu den Behörden kommen müssen, sondern die Behörden kommen zu den Menschen.