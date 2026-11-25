i Die EU sieht Verbesserungen bei Österreichs Budgetdefizit – aber die erlaubte Obergrenze bleibt überschritten. iStock EU-Defizitverfahren Budget-Zeugnis aus Brüssel: So schneidet Österreich ab Unser Sparkurs zeigt laut EU-Kommission Wirkung, Brüssel sieht vorerst von weiteren Schritten im Defizitverfahren ab. Entwarnung gibt es aber nicht. Von Angela Sellner 25.11.2026, 05:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Zeugnisvergabe in Brüssel ist Österreich noch einmal gut weggekommen. Die EU-Kommission hat am Dienstag ihr Herbst-Paket präsentiert und sieht Wien bei der Budgetsanierung auf Kurs.

Konkret dürfte Österreich die im Rahmen des EU-Defizitverfahrens vorgegebene Obergrenze beim Wachstum der Netto-Staatsausgaben einhalten. Die EU-Kommission werde daher "keine weiteren Verfahrensschritte" einleiten. Vom Tisch ist das Defizitverfahren damit allerdings noch lange nicht.

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Defizit bleibt über 3 %

Laut Berechnungen der EU-Kommission dürfte das Wachstum der österreichischen Nettoausgaben 2026 und 2027 bei jeweils 2,1 Prozent liegen. Die von der EU vorgegebene Obergrenze liegt bei 2,2 Prozent.

Auch beim Budgetdefizit selbst geht Brüssel von einer Verbesserung aus. Die aktuelle Wirtschaftsprognose der EU-Kommission sieht folgende Entwicklung:

2025: 4,1 Prozent

2026: 4,0 Prozent

2027: 3,6 Prozent

2028: 3,6 Prozent

Die laut Maastricht-Kriterien der EU erlaubte Grenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung wäre damit aber weiterhin überschritten.

Regierung sieht Kurs bestätigt

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht sich durch die Zahlen aus Brüssel bestätigt. Für das laufende Jahr sei die EU-Kommission sogar etwas optimistischer als das heimische Finanzministerium.

"Das zeigt, dass die EU-Kommission die Maßnahmen zur Budgetkonsolidierung und den strengen Budgetvollzug als erfolgreich ansieht", so Marterbauer.

„Ohne Sanierungsmaßnahmen wäre das Budgetdefizit im Jahr 2026 bei knapp sechs Prozent gelegen.“ Markus Marterbauer Finanzminister (SPÖ)

Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) sieht die Bewertung aus Brüssel ebenfalls als Erfolg des Regierungskurses, mahnt aber zugleich weitere Reformen ein – denn es sei "klar, dass wir diesen Weg konsequent weitergehen müssen".

"Dazu braucht es weiterhin einen strengen Budgetvollzug und die entschlossene Umsetzung der notwendigen strukturellen Reformen auf allen staatlichen Ebenen", so Eibinger-Miedl. Ziel bleibe, das Budget nachhaltig zu konsolidieren und Österreich Ende 2028 wieder aus dem EU-Defizitverfahren zu führen.

Nächste Prüfung Ende April 2027

Seit Juli 2025 läuft das EU-Defizitverfahren gegen Österreich. Auslöser war unter anderem das Budgetdefizit von 4,7 Prozent im Jahr 2024.

Die Bilder des Tages i ?

Bis 30. April 2027 muss Österreich nun erneut nach Brüssel melden, welche Reformen und Investitionen umgesetzt wurden. Auf Basis dessen wird die EU-Kommission dann das nächste Zeugnis ausstellen.

Die jetzt gute Note aus Brüssel verschafft der Bundesregierung damit vorerst etwas Luft. Von Experten werden aber zunehmend weitere Milliarden-Sparmaßnahmen und das Angehen struktureller Reformen von Pensionsalter bis Gesundheitssystem eingefordert.