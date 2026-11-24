i Die EU-Parlamentarier Harald Vilimsky (FPÖ) und Reinhold Lopatka (ÖVP) lieferten sich einen harten Schlagabtausch. European Union 2026 - Source : EP FPÖ und ÖVP im Clinch "EU-Mullahs im Parlament" – wilde Szenen bei EU-Sitzung Tumulte in Straßburg: Bei einer Sitzung des EU-Parlaments kam es zu einem Schlagabtausch zwischen Harald Vilimsky (FPÖ) und Reinhold Lopatka (ÖVP). Von Heute Politik 24.11.2026, 22:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Mai ist die 16-jährige Ära von Viktor Orban in Ungarn zu Ende gegangen. Seitdem regiert der 45-jährige Peter Magyar mit seiner Tisza-Partei das Land. Seit dem Machtwechsel hat die Magyar-Regierung umfassende Verfassungs- und Justizreformen eingeleitet – darunter die Neubesetzung an der Spitze des Verfassungsgerichts.

Hitzige Ungarn-Debatte im EU-Parlament

Die Justizreformen in Budapest sorgten am Dienstag im EU-Parlament in Straßburg für hitzige Diskussionen. Dabei lieferten sich die beiden österreichischen EU-Abgeordneten Harald Vilimsky (FPÖ) und Reinhold Lopatka (ÖVP) einen Schlagabtausch.

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Der freiheitliche EU-Delegationsleiter warf der Europäischen Union in ihrem Umgang mit Ungarn Scheinheiligkeit vor. Während man den Machtwechsel in Budapest als Erfolg feiere, würde man laut Vilimsky über die Absetzung von Richtern und den rückwirkenden Entzug des passiven Wahlrechts unter der neuen Regierung hinwegsehen.

"EU-Mullahs im EU-Parlament"

"Die EU-Mullahs im EU-Parlament feiern die Abwahl von Viktor Orban und gebärden sich wie die übelsten Diktatoren. Es mutet ein bisschen an, als würde Budapest jetzt zu einem neuen Pjöngjang oder zu einem neuen Teheran werden", so der Freiheitliche. Die Korruptionsfälle unter der Orban-Regierung müssten zweifellos aufgeklärt werden, betonte Vilimsky. Aber: "Eine solche Aufklärung darf jedoch keine politische Einbahnstraße sein."

Als Beispiel führte Vilimsky einen Millionenfund in Ungarn an. Die 17 Millionen Euro seien zunächst einem Minister der ehemaligen Orban-Regierung zugeschrieben worden, mittlerweile würden die Ermittlungen laut dem Freiheitlichen aber in Richtung eines Unternehmers gehen.

ÖVP kontert FPÖ-Attacke

Die Aussagen des Freiheitlichen wollte ÖVP-Delegationsleiter Reinhold Lopatka nicht unkommentiert stehen lassen. Er kritisierte, dass Vilimsky der abgewählten Orban-Regierung trotz laufender Korruptionsermittlungen in Millionenhöhe weiterhin die Stange halte.

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Orban sei auf dem Weg hin zu einem antidemokratischen Regime gewesen und durch die Wahl gestoppt worden, entgegnete der ÖVP-Politiker. Die neue Regierung habe hingegen bereits zahlreiche Maßnahmen zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und Medienfreiheit auf den Weg gebracht.

"Entscheidend ist, dass die Rechtsstaatlichkeit nicht nur auf dem Papier wiederhergestellt wird, sondern auch in der Praxis funktioniert", so der ÖVP-Mandatar abschließend.