i Anton Gaal ist tot. APA Images SPÖ Wien trauert um Politiker "Außergewöhnliche Persönlichkeit" – Anton Gaál ist tot Große Trauer in der Wiener SPÖ! Der langjährige Sozialdemokrat und ehemalige Nationalratsabgeordnete Anton Gaál ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Von André Wilding 25.11.2026, 10:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tief betroffen zeigt sich die SPÖ Wien vom Tod von Anton Gaál. Der Ehrenvorsitzende der SPÖ Favoriten ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Fast 60 Jahre lang war er Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Österreichs und setzte sich in Favoriten, im Wiener Rathaus und im Nationalrat mit unermüdlichem Einsatz für die Anliegen der Sozialdemokratie ein.

"Mit Anton Gaál ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit von uns gegangen. Als Mandatar auf Landes- und Bundesebene hat er Wien und Österreich, insbesondere in den Bereichen Sicherheit, Bundesheer und Zivilschutz, nachhaltig geprägt", würdigt SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig den Verstorbenen.

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"Ein guter Freund für so viele von uns"

"Die Wiener Sozialdemokratie verliert mit Anton Gaál einen langjährigen Wegbegleiter. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und allen, die ihm nahestanden."

"Anton 'Toni' Gaál war weit mehr als ein verdienter Sozialdemokrat – er war ein guter Freund für so viele von uns", kondoliert Sascha Obrecht, geschäftsführender Bezirksvorsitzender der SPÖ Favoriten. "Er stand 23 Jahre lang an der Spitze der SPÖ Favoriten und prägte seinen Heimatbezirk mit großem Engagement, viel Herzblut, seinem unverwechselbaren Schmäh und seiner politischen Erfahrung. Wir werden die vielen gemeinsamen Momente, die herzlichen Begegnungen und seinen unermüdlichen Einsatz für soziale Gerechtigkeit in dankbarer Erinnerung behalten."

Schon früh politisch aktiv

Beruflich begann Anton Gaál im Polizeidienst: 1960 trat er in die Wiener Sicherheitswache ein, engagierte sich schon früh in der Bezirkspolitik und kümmerte sich mit viel Hingabe um die Anliegen der Favoritner Bevölkerung. 1984 wechselte er in den Wiener Gemeinderat und Landtag.

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Von 1988 bis 2011 führte er die SPÖ Favoriten als Bezirksparteivorsitzender, ab 1989 war er zudem stellvertretender Landesparteivorsitzender der SPÖ Wien. Die SPÖ Favoriten ernannte ihn später zu ihrem Ehrenvorsitzenden. Von 1990 bis 2007 war Gaál Abgeordneter zum Nationalrat. Über viele Jahre stand er außerdem als Geschäftsführer und Präsident an der Spitze des Österreichischen Zivilschutzverbandes.