i Stockers GTA-Auftritt sorgt für Zoff in der ÖVP. Eine Kanzler-Mitarbeiterin kontert die Kritik eines Ex-Abgeordneten. Auch die FPÖ reagiert jetzt. Screenshot Instagram Christian Stocker, Sophie Valtiner Heftiger Schlagabtausch Kanzler-Mitarbeiterin legt sich mit Ex-ÖVP-Mandatar an Stockers GTA-Auftritt sorgt für Zoff in der ÖVP. Eine Kanzler-Mitarbeiterin kontert die Kritik eines Ex-Abgeordneten. Auch die FPÖ reagiert jetzt. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 09:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Instagram-Beitrag von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat eine öffentliche Debatte innerhalb der Volkspartei ausgelöst. Im Mittelpunkt stehen der ehemalige Nationalratsabgeordnete Martin Engelberg und Sophie Valtiner, die im Kanzleramt für die digitale Kommunikation der Bundesregierung zuständig ist.

Auslöser war eine Social-Media-Kampagne aus der vergangenen Woche. Darin griff Stockers Team den Trend rund um das Videospiel "Grand Theft Auto VI" (GTA) auf. Der Kanzler wurde dabei als Videospielfigur dargestellt, um auf bereits umgesetzte politische Vorhaben aufmerksam zu machen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Engelberg äußerte sich in einem Instagram-Video kritisch zu der Aktion. "Da spielen wir mit als ÖVP und glauben auch noch, dass das gut ankommt und versuchen, den Christian Stocker auf sozialen Medien als Superstar zu verkaufen", sagte der 66-Jährige, der seit der Nationalratswahl 2024 wiederholt den Kurs der Bundespartei kritisiert.

"Alte, weiße Männer"

Am Montag folgte die Antwort von Valtiner auf ihrem privaten Instagram-Account: "Lieber Martin, weißt du, was wir in der politischen Kommunikation wirklich nimmer brauchen? Alte, weiße Männer, die der jüngeren Generation erklären, wie Social Media funktioniert."

Nicht jeder müsse sämtliche Trends nachvollziehen oder gutheißen, erklärte die 32-Jährige. "Aber vielleicht sollte man nicht gleich alles, was außerhalb der eigenen Vorstellungskraft liegt, für peinlich erklären." Zudem verwies sie darauf, dass sich Engelberg selbst bereits in einer Superhelden-Pose präsentiert habe.

Valtiner ist ÖVP-Bezirksrätin in der Wiener Innenstadt. 2017 gehörte sie dem Wahlkampfteam von Sebastian Kurz an, unter Karl Nehammer leitete sie die digitale Kommunikation der Volkspartei.

Die Bilder des Tages i ?

Jetzt meldet sich die FPÖ zu Wort

Auch FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz reagierte auf die öffentliche Auseinandersetzung. "Wenn der Kanzler nicht einmal sein eigenes Social-Media-Team im Griff hat und zulässt, dass seine Mitarbeiter die eigenen Leute öffentlich durch den Dreck ziehen und beschimpfen, wie will er dann ein ganzes Land führen?", so der Freiheitliche.

Schnedlitz stellte sich hinter Engelberg und kritisierte auch die Darstellung des Kanzlers im Stil des Videospiels. Von Valtiner verlangte er mehr Respekt gegenüber Kritikern aus den eigenen Parteireihen.

Abschließend richtete der FPÖ-Generalsekretär eine Forderung an den Regierungschef: "Stocker muss seine Mitarbeiter in den Griff bekommen oder zurücktreten."