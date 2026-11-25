i Die 6 aus Österreich abgeschobenen kongolesischen Staatsangehörigen sind alle Männer ohne Bleiberecht in Österreich. BMI (Archiv, Symbolbild) "Herr im eigenen Haus sein" Österreich schickt 6 Männer in ihre Heimat zurück Österreich hat sich an einem internationalen Abschiebeflug in den Kongo beteiligt. Gleich sechs Männer mussten das Land verlassen. Die Hintergründe. Von André Wilding 25.11.2026, 13:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gemeinsam mit Deutschland und Belgien hat Österreich am Dienstag eine weitere Abschiebung durchgeführt. Insgesamt wurden im Rahmen eines von der europäischen Grenzschutzagentur Frontex koordinierten Charterflugs 16 Personen in den Kongo gebracht.

Neun der Abgeschobenen kamen aus Belgien, eine Person aus Deutschland und sechs aus Österreich.

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Bei den aus Österreich abgeschobenen Personen handelt es sich ausschließlich um Männer mit kongolesischer Staatsbürgerschaft, die über kein Bleiberecht in Österreich verfügten. Einer von ihnen weist zudem eine strafrechtliche Verurteilung wegen Urkundenfälschung auf.

Karner betont strengen Asylkurs

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) unterstreicht anlässlich des Charterflugs seinen Kurs in der Asylpolitik:

Innenminister Gerhard Karner: "Personen ohne Bleiberecht und Straftäter müssen Österreich verlassen." Helmut Graf

"Personen ohne Bleiberecht und Straftäter müssen Österreich verlassen – wenn nicht freiwillig, dann zwangsweise. Das ist ein wesentlicher Teil eines strengen, harten und damit gerechten Asylsystems. Und es zeigt, dass wir alles tun, um wieder Herr im eigenen Haus zu sein", so Innenminister Gerhard Karner.

Bereits mehr als 13.000 Abschiebungen

Laut Innenministerium wurden heuer bereits mehr als 13.000 Personen aus Österreich abgeschoben. Damit wurde nach Angaben des Ministeriums ein neuer Höchststand erreicht.

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Das Innenministerium sieht darin auch eine Absicherung der sogenannten Minuszuwanderung. Damit bezeichnet das Ressort den Umstand, dass die Zahl der Abschiebungen jene der neuen Asylanträge übersteigt.