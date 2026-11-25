i Das Finanzministerium ändert die Regeln für Eltern. iStock / Getty Images / tabcreator Geld wird neu aufgeteilt Eltern müssen beim Familienbonus jetzt extrem aufpassen Ab Jänner 2027 wird die Aufteilung des Familienbonus Plus eingeschränkt. Besonders Eltern mit Kindern ab vier Jahren müssen aufpassen. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 12:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für viele Familien in Österreich ist der Familienbonus Plus ein wichtiger Bestandteil der jährlichen Steuerentlastung. Ab 1. Jänner 2027 gelten allerdings neue Regeln dafür, wie Eltern den Steuerbonus untereinander aufteilen dürfen. Besonders betroffen sind Familien mit Kindern ab vier Jahren.

Bisher konnten sich anspruchsberechtigte Eltern den Familienbonus grundsätzlich im Verhältnis 50:50 aufteilen oder ihn zur Gänze einem Elternteil überlassen. Diese Möglichkeit wird nun eingeschränkt.

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Für Kinder, die das vierte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, bleiben die bisherigen Varianten erhalten. Ein Elternteil kann den gesamten Bonus beanspruchen, oder die Eltern teilen ihn sich je zur Hälfte auf. Das gilt auch unabhängig vom Alter bei Kindern, für die erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird.

Anders sieht es bei älteren Kindern aus. Hat ein Kind das vierte Lebensjahr bereits vollendet und wird keine erhöhte Familienbeihilfe bezogen, ist eine vollständige Übertragung auf nur einen Elternteil grundsätzlich nicht mehr möglich. Der Bonus kann dann entweder zu gleichen Teilen aufgeteilt werden oder im Verhältnis 75:25.

Neues Formular E 33 notwendig

Eine Ausnahme besteht, wenn im selben Haushalt ein weiteres Kind unter vier Jahren lebt oder für ein anderes Kind erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird. In solchen Fällen bleiben die bisherigen Aufteilungsmöglichkeiten erhalten.

Der Familienbonus selbst wird durch die Änderung nicht gekürzt. Für Kinder bis zum 18. Geburtstag beträgt er weiterhin maximal 166,68 Euro pro Monat beziehungsweise 2.000,16 Euro pro Jahr. Für volljährige Kinder, für die weiterhin Familienbeihilfe bezogen wird, sind es 58,34 Euro monatlich.

Wichtig wird die Änderung vor allem für Eltern, die bisher den gesamten Bonus über die monatliche Lohnverrechnung erhalten haben.

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Entspricht die bisherige Aufteilung ab 2027 nicht mehr den neuen gesetzlichen Vorgaben, muss sie angepasst werden. Dafür ist grundsätzlich das neue Formular E 33 notwendig.

Auch getrennt lebende Eltern sollten ihre bisherige Aufteilung überprüfen. Bei ihnen hängt der Anspruch unter anderem davon ab, ob der unterhaltsverpflichtete Elternteil seine Zahlungen tatsächlich leistet.

Wer den Bonus bisher vollständig bezogen hat, sollte daher prüfen, ob das auch im kommenden Jahr noch möglich ist. Sonst drohen bei der Arbeitnehmerveranlagung unangenehme Überraschungen.