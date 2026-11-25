i OÖ-Landeshauptmann Stelzer: "Dass wir russische Sabotage überhaupt in Betracht ziehen müssen, sagt viel über unsere Sicherheitslage aus." Graf/Google "Angst und Verunsicherung" Russen-Sabotage in Linz? Landes-Chef schlägt Alarm Beim Angriff auf ein Umspannwerk in Linz fielen 20.000 Stromanschlüsse aus. Landeshauptmann Stelzer warnt vor einer verschärften Sicherheitslage. Von Nicolas Kubrak 25.11.2026, 15:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die verdächtige Beschädigung des Umspannwerks Kleinmünchen in Linz lässt die Wogen hochgehen. Am Montag waren rund 20.000 Kundenanlagen vorübergehend ohne Strom. Die Störung wurde nach 50 Minuten behoben – "Heute" berichtete.

Jetzt ermittelt Staatsschutz

Nach dem Vorfall wurde das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung eingeschaltet. Wie die "Krone" und die "Presse" berichten, gehen die Ermittler derzeit nicht davon aus, dass hier Vandalen oder Amateure am Werk waren. Zwar sei vieles noch Spekulation, es gebe aber Hinweise darauf, dass es sich "nicht um einen Lausbubenstreich" handle, erklärte Michael Babler, Sprecher der oberösterreichischen Landeskriminaldirektion, gegenüber der "Presse".

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Laut der "Krone" könnten aber auch russische "Wegwerf-Agenten" oder politisch extremistische Gruppen hinter dem Angriff stehen.

Stelzer: "Russland will Angst schüren"

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) betonte in einer ersten Stellungnahme, dass er seit Bekanntwerden des Vorfalls in enger Abstimmung mit Landespolizeidirektor Andreas Pilsl sei.

Landespolizeidirektor Andreas Pilsl in enger Abstimmung mit Landeshauptmann Thomas Stelzer. Land OÖ/Mayrhofer

"Wir nehmen diesen Vorfall sehr ernst. Er führt uns einmal mehr vor Augen, wie verwundbar unsere moderne Gesellschaft ist. Was für uns im Alltag selbstverständlich ist – Strom, Wasser, Internet –, kann sehr schnell zum Ziel von Angriffen werden. Der Schutz unserer kritischen Infrastruktur muss daher einen immer höheren Stellenwert bekommen", so Stelzer.

Zwar sei weiterhin unklar, wer hinter dem Angriff in Linz steht. "Was wir aber wissen, ist, dass Russland mit hybriden Angriffen in Europa gezielt Angst und Verunsicherung schüren will."

"Sicherheitslage verändert"

Der Landeschef verwies in dem Zusammenhang auf ähnliche vermutete Sabotageakte in Europa. "Allein die Tatsache, dass wir uns inzwischen auch in Oberösterreich die Frage stellen müssen, ob es sich um einen russischen Sabotageakt handeln könnte, zeigt, wie grundlegend sich unsere Sicherheitslage verändert hat", so Stelzer.

Die Bilder des Tages i ?

Der Landeshauptmann appellierte, kühlen Kopf zu bewahren und die Ermittlungsergebnisse "in aller Ruhe" abzuwarten. Derzeit laufe in Oberösterreich unter Einbindung aller Einsatzorganisationen ein umfassendes Reformprojekt, um das Krisen- und Katastrophenmanagement auf neue Bedrohungsszenarien vorzubereiten. Stelzer rechnet mit Ergebnissen in den kommenden Wochen.

Unser Anspruch muss sein, auf neue Bedrohungen nicht nur reagieren zu können, sondern bestmöglich auf sie vorbereitet zu sein“, so der VP-Landeshauptmann abschließend.