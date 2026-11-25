Die verdächtige Beschädigung des Umspannwerks Kleinmünchen in Linz lässt die Wogen hochgehen. Am Montag waren rund 20.000 Kundenanlagen vorübergehend ohne Strom. Die Störung wurde nach 50 Minuten behoben – "Heute" berichtete.
Nach dem Vorfall wurde das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung eingeschaltet. Wie die "Krone" und die "Presse" berichten, gehen die Ermittler derzeit nicht davon aus, dass hier Vandalen oder Amateure am Werk waren. Zwar sei vieles noch Spekulation, es gebe aber Hinweise darauf, dass es sich "nicht um einen Lausbubenstreich" handle, erklärte Michael Babler, Sprecher der oberösterreichischen Landeskriminaldirektion, gegenüber der "Presse".
Laut der "Krone" könnten aber auch russische "Wegwerf-Agenten" oder politisch extremistische Gruppen hinter dem Angriff stehen.
Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) betonte in einer ersten Stellungnahme, dass er seit Bekanntwerden des Vorfalls in enger Abstimmung mit Landespolizeidirektor Andreas Pilsl sei.
"Wir nehmen diesen Vorfall sehr ernst. Er führt uns einmal mehr vor Augen, wie verwundbar unsere moderne Gesellschaft ist. Was für uns im Alltag selbstverständlich ist – Strom, Wasser, Internet –, kann sehr schnell zum Ziel von Angriffen werden. Der Schutz unserer kritischen Infrastruktur muss daher einen immer höheren Stellenwert bekommen", so Stelzer.
Zwar sei weiterhin unklar, wer hinter dem Angriff in Linz steht. "Was wir aber wissen, ist, dass Russland mit hybriden Angriffen in Europa gezielt Angst und Verunsicherung schüren will."
Der Landeschef verwies in dem Zusammenhang auf ähnliche vermutete Sabotageakte in Europa. "Allein die Tatsache, dass wir uns inzwischen auch in Oberösterreich die Frage stellen müssen, ob es sich um einen russischen Sabotageakt handeln könnte, zeigt, wie grundlegend sich unsere Sicherheitslage verändert hat", so Stelzer.
Der Landeshauptmann appellierte, kühlen Kopf zu bewahren und die Ermittlungsergebnisse "in aller Ruhe" abzuwarten. Derzeit laufe in Oberösterreich unter Einbindung aller Einsatzorganisationen ein umfassendes Reformprojekt, um das Krisen- und Katastrophenmanagement auf neue Bedrohungsszenarien vorzubereiten. Stelzer rechnet mit Ergebnissen in den kommenden Wochen.
Unser Anspruch muss sein, auf neue Bedrohungen nicht nur reagieren zu können, sondern bestmöglich auf sie vorbereitet zu sein“, so der VP-Landeshauptmann abschließend.