i Die IV fordert eine schrittweise Erhöhung des Pensionsantrittsalters. iStock "Tiefgreifende Reformen" Länger arbeiten – Industrie fordert Pensions-Revolution Mehr Pensionisten, weniger Erwerbsfähige – die Bevölkerungsprognose der Statistik Austria alarmiert die Industrie. Sie fordert eine Pensionsreform. Von Nicolas Kubrak 25.11.2026, 16:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Bevölkerung wächst weiter – aber nicht mehr lange. Mitte der 2040er-Jahre soll sie mit 9,36 Millionen Einwohnern ihren Höchststand erreichen. Danach schrumpft die Bevölkerung laut Prognose wieder: Bis 2080 werden nur noch 9,04 Millionen Einwohner erwartet. Das geht aus der am Mittwoch präsentierten Bevölkerungsprognose der Statistik Austria hervor.

Mehr Pensionisten, weniger Erwerbspersonen

Stark wachsen wird vor allem die Generation 65+. 2025 lebten in Österreich rund 1,88 Millionen Menschen ab 65 Jahren. Bis 2040 soll ihre Zahl um 30,6 Prozent steigen. Damit wird mehr als jeder vierte Einwohner Österreichs mindestens 65 Jahre alt sein. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter laut Prognose um rund fünf Prozent.

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IV: "Realität zur Kenntnis nehmen"

Für die Industriellenvereinigung (IV) zeigt die aktuelle Bevölkerungsprognose der Statistik Austria einmal mehr den dringenden Reformbedarf im österreichischen Pensionssystem. Vor allem der Anteil der Über-65-Jährigen und der Rückgang der Erwerbspersonen bereiten der IV Sorge. "Wir müssen die Realität einer immer älter werdenden Bevölkerung endlich zur Kenntnis nehmen und das Pensionssystem zukunftsfit und generationengerecht gestalten“, erklärt IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Pensionssystem unter Druck

Auch der Budgetdienst warnt vor der wachsenden Belastung des Bundeshaushalts. Der Anteil der Pensionsausgaben an den Gesamtauszahlungen des Bundes steigt demnach von rund 27 Prozent im Jahr 2025 auf 30,8 Prozent im Jahr 2031. Trotz bereits umgesetzter Sparmaßnahmen werde der gesetzlich verankerte Nachhaltigkeitsmechanismus verfehlt. Grund dafür sind vor allem die demografische Entwicklung, höhere Durchschnittspensionen und nur moderat steigende Beitragseinnahmen.

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IV fordert höheres Pensionsalter

Die Industrie fordert daher eine schrittweise Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters sowie weitere Einschränkungen bei Frühpensionen. Wie entscheidend die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind, zeigen Zahlen der Statistik Austria: 82 Prozent der neuen Pensionisten geben als Hauptgrund für ihren Pensionsantritt an, dass sie die gesetzlichen Voraussetzungen dafür erfüllt hatten.

"Der Handlungsbedarf ist jetzt gegeben: Wir müssen die gesetzlichen Altersgrenzen an die demografische Entwicklung anpassen und die Möglichkeiten eines vorzeitigen Pensionsantritts weiter einschränken", so Neumayer abschließend.