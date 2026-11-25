i Landeshauptfraustellvertreterin Marlene Svazek und Landeshauptfrau Karoline Edtstadler APA-Images / Franz Neumayr Nächstes Polit-Beben rollt an ÖVP droht nächstes Bundesland an FPÖ zu verlieren Nach einem Zahlen-Wirrwarr um eine von der SPÖ in Salzburg beauftragte Umfrage muss die ÖVP zittern. Ihr droht an der Salzach eine herbe Niederlage. Von Nicolas Kubrak 25.11.2026, 16:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine am Mittwochvormittag präsentierte Umfrage der Salzburger SPÖ sorgte für hitzige Debatten. Demnach kämen die Freiheitlichen bei einer Landtagswahl auf satte 39,3 Prozent. Die SPÖ wiederum würde mit 18,6 Prozent die ÖVP (15,7 Prozent) überholen. Doch nur wenige Stunden später folgte die Wende.

"In 30 Jahren noch nicht passiert"

Das von der SPÖ beauftragte Linzer Market-Institut meldete sich per Aussendung zu Wort und stellte die veröffentlichten Zahlen richtig. Die Sozialdemokraten hatten offenbar die Rohdaten der Befragung übernommen, ohne weitere Gewichtungsfaktoren zu berücksichtigen.

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Bei der Auswertung seien laut Institut schwerwiegende methodische Fehler unterlaufen. Unter anderem müsse das Wahlverhalten bei der vergangenen Landtagswahl im Jahr 2023 berücksichtigt werden. "Das ist uns in 30 Jahren noch nicht passiert", erklärte Market-Institutsvorstand David Pfarrhofer gegenüber der "Krone".

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FPÖ im Höhenflug, ÖVP stürzt ab

Die korrigierte Sonntagsfrage zeichnet nun ein deutlich anderes Bild – doch auch hier zeichnet sich ein Polit-Beben samt Machtwechsel ab. Demnach kommt die FPÖ auf 31 Prozent, die ÖVP nur noch auf 22 Prozent. Würde Salzburg am Sonntag wählen, würde die Volkspartei unter Neo-Landeshauptfrau Karoline Edtstadler das nächste ehemals schwarze Kern-Bundesland an die Freiheitlichen verlieren.

Im Höhenflug: Salzburgs Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek. Sabine Hertel

Die SPÖ hält hingegen bei 17 Prozent – und damit sogar unter ihrem historisch schlechtesten Landtagswahlergebnis von 2023 (17,9 Prozent).

Die Grünen und die KPÖ kommen auf jeweils elf Prozent, die Neos auf fünf Prozent. Letztere waren damit die einzige Partei, deren veröffentlichter Prozentwert unverändert blieb. Für die Umfrage wurden im Oktober insgesamt 758 Wähler befragt. Die nächste reguläre Landtagswahl in Salzburg steht 2028 an.