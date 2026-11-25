i Im Wissenschaftsausschuss im Parlament ging es am Mittwoch heiß her. Sabine Hertel Hitzige Debatte im Parlament "Nur zwei Geschlechter" – FPÖ will Gesetze ändern Die Freiheitlichen wollen den Begriff "Gleichstellung der Geschlechter" aus zwei Gesetzen streichen. Im Parlament sorgte der Vorstoß für Diskussionen. Von Heute Politik 25.11.2026, 19:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Freiheitlichen nehmen erneut die Gender-Thematik ins Visier. Geht es nach der FPÖ, sollen künftig sowohl im Universitätsgesetz als auch im Fachhochschulgesetz wieder explizit Männer und Frauen genannt werden.

Konkret will FPÖ-Abgeordneter Manuel Litzke die Formulierung "Gleichstellung der Geschlechter" durch die bis 2021 verwendete Wortfolge "Gleichstellung von Männern und Frauen" ersetzen. Am Mittwoch wurde der entsprechende Antrag im Wissenschaftsausschuss des Parlaments diskutiert.

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"Woker Gender-Geschlechtsbegriff"

Die Freiheitlichen argumentieren, dass die derzeitigen Formulierungen den aus ihrer Sicht falschen Eindruck erwecken könnten, es gebe mehr als zwei biologische Geschlechter.

Universitäten und Fachhochschulen sollten "nicht auf Grundlage eines woken Gender-Geschlechtsbegriffs agieren, sondern aufgrund biologischer Tatsachen", heißt es in der Begründung der von der FPÖ so bezeichneten "Es-gibt-nur-zwei-Geschlechter-Novelle". Die Gleichheit vor dem Gesetz soll laut Antrag auch für Personen unangetastet bleiben, deren körperliche Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig als männlich oder weiblich einzuordnen sind.

SPÖ und NEOS stellen sich quer

Bei den Regierungsparteien stieß der Vorstoß auf Widerstand. SPÖ-Abgeordneter Antonio Della Rossa stellte infrage, welche Verbesserungen die Gesetzesänderung überhaupt bringen würde. Aus der ÖVP hieß es, man könne von dem Antrag vieles nachvollziehen, das Thema betreffe allerdings hauptsächlich Wien. Man könne daher nicht verallgemeinern, meinte Carmen Jeitler-Cincelli.

NEOS-Abgeordnete Martina von Künsberg Sarre verwies wiederum auf den Verfassungsgerichtshof. Dieser habe festgestellt, dass Geschlecht nicht zwingend binär zu verstehen sei. Aus ihrer Sicht widerspreche der Antrag daher dem Verfassungsrecht. Mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und NEOS wurde der Antrag schließlich vertagt.

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ÖH als "linke Vorfeldorganisation"

Die Freiheitlichen forderten am Mittwoch zudem die Abschaffung des allgemeinpolitischen Mandats der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft (ÖH). FPÖ-Abgeordneter Martin Graf kritisierte, dass zunehmend Gelder in ideologische Projekte fließen würden, die keinen unmittelbaren Bezug zum studentischen Alltag hätten. Er bezeichnete die ÖH als "linke Vorfeldorganisation".

Auch mit diesem Vorstoß hatten die Freiheitlichen keinen Erfolg. Der Antrag fand im Ausschuss keine Mehrheit.