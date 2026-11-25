Österreichische Unternehmen, innovative Technologien und rot-weiß-rotes Know-how sind weltweit gefragt. Doch mit dem Interesse ausländischer Investoren, sich bei uns einzukaufen, wächst aus Sicht des Wirtschaftsministeriums auch die Gefahr unerwünschter Einflussnahme.
Minister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) präsentierte am Mittwoch deshalb eine umfassende Reform der Investitionskontrolle. Beteiligungen von Investoren aus Drittstaaten an österreichischen Unternehmen sollen künftig noch strenger geprüft werden. Besonders im Visier: kritische Infrastruktur, Schlüsseltechnologien, Rohstoffe und Lieferketten.
„Österreichs Know-How steht nicht zum Ausverkauf.“Wolfgang Hattmannsdorfer Wirtschaftsminister
"Die Investitionskontrolle ist eine zentrale Sicherheitsgarantie für Österreich, damit Know-How und Innovation 'Made in Austria' auch in Österreich bleibt", sagt Hattmannsdorfer.
Der Minister setzt dabei auf einen "selbstbewussten Wirtschaftspatriotismus" und stellt klar: "Österreichs Know-How steht nicht zum Ausverkauf".
Gerade bei der Energieversorgung geht es längst nicht mehr nur darum, wem Kraftwerke oder Stromnetze gehören. Immer entscheidender wird die Frage, wer hinter den Unternehmen steckt, die Software zur Steuerung dieser Anlagen entwickeln.
Kauft sich ein ausländischer Investor bei einem solchen Technologieunternehmen ein, kann das auch Auswirkungen auf die Sicherheit unserer Energieversorgung haben. Genau hier will Hattmannsdorfer künftig besonders genau hinschauen.
Österreich soll offen für internationale Partnerschaften bleiben, gleichzeitig aber gefährliche Abhängigkeiten verhindern.
Hattmannsdorfer will aber nicht nur die Kontrollen verschärfen. Mit einer neuen "Made in Austria"-Verpflichtung sollen ausländische Investoren bei Firmenübernahmen auch stärker in die Pflicht genommen werden.
„Wir führen eine neue Auflage ein, die sicherstellt, dass Arbeitsplätze und Innovation in Österreich bleiben.“Wolfgang Hattmannsdorfer Wirtschaftsminister (ÖVP)
Konkret soll es die Möglichkeit geben, Genehmigungen an Investitionen in Forschung, Entwicklung und Arbeitsplätze in Österreich zu knüpfen.
"Wir wollen für Direktinvestitionen weiter attraktiv sein, aber mit einer 'Made in Austria'-Verpflichtung sicherstellen, dass bei Unternehmensübernahmen Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Österreich gestärkt werden", so Hattmannsdorfer.
In den kommenden Wochen will der Minister Gespräche mit Unternehmen, Finanzierungsinstituten und Juristen führen. Anfang 2027 sollen die Verhandlungen innerhalb der Koalition über die Gesetzesnovelle starten.
Wie begehrt der Wirtschaftsstandort Österreich international ist, zeigen die aktuellen Zahlen: Rund 245 Milliarden Euro betrug 2025 der Bestand ausländischer Direktinvestitionen in Österreich.
Auch die Zahl der Investitionskontrollverfahren steigt rasant. Waren es 2023 noch 103 abgeschlossene Verfahren, stieg die Zahl 2024 auf 135 und 2025 schließlich auf 150. Das entspricht einem Plus von knapp 46 Prozent innerhalb von zwei Jahren.
Am häufigsten betroffen waren die Informationstechnik (56 Nennungen), der Gesundheitsbereich (29) sowie Verkehr und Transport (21). Bei den Herkunftsländern der Investoren liegen die USA mit 75 Nennungen klar vor Großbritannien (38) und Kanada (11).
98 Vorhaben erhielten bereits in der ersten Prüfphase grünes Licht, drei Investitionen wurden unter Auflagen genehmigt. Zwei Vorhaben untersagte das Wirtschaftsministerium. In einem Fall bestand der Verdacht, dass Russland-Sanktionen umgangen werden sollten.
Zum Bremsklotz für die Wirtschaft sollen die Kontrollen nicht werden: Im Schnitt dauerte die Bearbeitung ab Beginn der Monatsfrist zuletzt rund 17 Tage. Jedes vierte Verfahren wurde innerhalb einer Woche abgeschlossen.