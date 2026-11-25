i SPÖ-Vizekanzler Babler steigerte seine Beraterausgaben um rund 1,7 Millionen Euro, Justizministerin Sporrer (SPÖ) schwieg zu den Kosten, Umweltminister Totschnig (ÖVP, li.) zahlte 5.700 Euro für Medientrainings. Helmut Graf Kosten um 72 Prozent gestiegen XXL-Regierung gönnte sich Berater um fast 20 Millionen Die Regierung ist nicht nur die personell größte aller Zeiten. Auch ihre Ausgaben für externe Berater und Dienstleistungen sind rekordverdächtig. Von Heute Politik 25.11.2026, 21:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit Alma Zadić nicht mehr als Justizministerin in der Regierung sitzt, sorgt die grüne Vize-Parteichefin alle drei Monate mit parlamentarischen Anfrageserien für Aufsehen. Auch jetzt ist es wieder soweit.

Regierung leistet sich mehr als 400 Mitarbeiter um 11,1 Millionen pro Quartal

Wie berichtet, hat Zadić zuletzt aufgedeckt, dass die Kosten für die 401 (!) Mitarbeiter der XXL-Regierung im dritten Quartal rund 11,1 Millionen Euro betragen haben. Das ist ein weiterer Anstieg gegenüber dem zweiten Quartal um rund 200.000 Euro. Am höchsten waren die Ausgaben übrigens im Kabinett von Erfolglos-Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) mit mehr als 418.000 Euro pro Monat.

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Die Grün-Politikerin wollte von den Regierungsmitgliedern aber auch wissen, wie viel Steuergeld sie für "Beraterverträge und sonstige externe Aufträge" ausgegeben haben. "Heute" liegen die gesammelten Antworten vor.

Millionenausgaben mit wenig durchschlagendem Erfolg

So viel vorweg: Es hat im dritten Quartal auch in diesem Bereich eine massive Steigerung gegeben. Das verwundert, wenn man sich ansieht, dass Schwarz, Rot und Pink laut aktuellem APA-Wahltrend gemeinsam nur mehr auf 40,8 Prozent kommen.

Insgesamt betrugen die Ausgaben exakt 19.664.893,47 Euro. Das ist ein sattes Plus von mehr als 8,2 Millionen Euro oder 72 (!) Prozent. Nur im Verkehrs-, Frauen- und Wirtschaftsministerium wurde von Juli bis September weniger ausgegeben als noch im zweiten Quartal. Die Ausgabensteigerungen betrugen dagegen bis zu 2,7 Millionen Euro.

Glücklos-Babler vervielfachte Ausgaben

Auch hier nimmt SPÖ-Chef Andreas Babler eine unrühmliche Position ein. Denn sein Ministerium steigerte die Ausgaben für externe Berater von gerade einmal 54.533,12 Euro auf sage und schreibe 1.745.501,70 Euro.

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Totschnig: Fast 6.000 Euro für drei Medientrainings

Eine Auffälligkeit gibt es auch bei Umwelt- und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP). Er hat offenbar für seinen Auftritt in der ZiB2 am 18. September zum Klimagesetz sowie zu den beiden Ö1-Journal-Interviews vom 11. und 15. August zu den Dürrehilfen Medientrainigs erhalten. Die Gesamtkosten dafür beliefen sich immerhin auf 5.712 Euro.

Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) wiederum wollte nicht verraten, was sie ausgegeben hat und berief sich dabei unter anderem auf den "unvertretbar hohen Verwaltungsaufwand". Zudem sei die Summe "auf Grund des sehr weiten Begriffs und der damit verbundenen schweren Abgrenzung nicht seriös auswertbar", richtete sie Zadić aus.

Immerhin weiß man aber jetzt eines von ihr: Auf die Frage nach auf Steuerzahlerkosten in Anspruch genommenen Friseur- oder Visagisten-Dienstleistungen ließ Sporrer wissen: "Es darf mitgeteilt werden, dass ich privat im üblichen Umfang solchen Rat suche und solche Dienstleistungen beanspruche, um den allgemeinen Anforderungen von gutem Umgang, Stil und Geschmack sicher zu entsprechen."

Kosten seien dem Bund dadurch nicht entstanden. Und: Sie habe auch nicht vor, an dieser Praxis etwas zu ändern, hält Sporrer fest.