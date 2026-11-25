i Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) baut das Serviceangebot rund um die ID Austria weiter aus. Sabine Hertel Neue digitale Services ID Austria – das ändert sich künftig für Bankkunden Konto eröffnen, Vollmachten erteilen, am Schalter ausweisen: Die ID Austria soll Österreichs Bankkunden künftig noch mehr Aufwand ersparen. Von Angela Sellner 25.11.2026, 21:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Bundesregierung will gemeinsam mit Österreichs Banken die ID Austria im Bankgeschäft massiv ausbauen. Dazu traf sich Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) am Mittwoch mit Spitzenvertretern der Bankenbranche in Wien.

"Die ID Austria soll nicht nur dann helfen, wenn man etwas vom Amt braucht. Sie soll auch im Alltag Zeit sparen", erklärt Pröll.

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Banken-Roundtable zur ID Austria mit Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP). BKA/Florian Schrötter

Das geht jetzt schon

Tatsächlich funktionieren bereits jetzt etliche Bankservices mit der ID Austria.

Konto eröffnen: Beispielsweise bei der Bank Austria oder der Oberbank kannst du dich bereits bei der Online-Kontoeröffnung mit der ID Austria ausweisen.

Dokumente unterschreiben: Mehrere Raiffeisenbanken bieten die digitale Unterschrift von Bankdokumenten über Mein ELBA an.

Bankzugang entsperren: Zum Beispiel bei Bawag und easybank kannst du mit der ID Austria einen gesperrten Zugang wieder freischalten oder deine hinterlegte Handynummer ändern.

Bausparen: Bei der s Bausparkasse kannst du einen Vertrag digital abschließen.

Das ergänzt die bereits mehr als 500 digitalen Services aus Verwaltung und Wirtschaft, für die die ID Austria genutzt werden kann – von FinanzOnline bis MeineSV.

"Im Bankgeschäft müssen digitale Angebote vor allem zwei Dinge leisten: Sie müssen einfach sein und Sicherheit bieten. Die ID Austria unterstützt beides", sagt Michael Höllerer, Obmann der Bundessparte Bank und Versicherung sowie Generaldirektor der Raiffeisen Bank International.

Das soll neu kommen

Die bereits bestehenden Anwendungen der ID Austria sollen künftig bei möglichst vielen Geldinstituten angeboten werden. Gleichzeitig sollen neue Einsatzmöglichkeiten erschlossen werden:

Handy statt Ausweis: Künftig sollst du dich auch direkt am Bankschalter mit der ID Austria ausweisen können. Deine Daten sollen möglichst automatisch übernommen werden.

Digitale Bankvollmacht: Du sollst anderen Personen online eine Bankvollmacht erteilen oder diese wieder entziehen können.

Weniger Formulare: Persönliche Kundendaten sollen sich einfacher digital aktualisieren lassen.

Banking-App: Auch die erneute Registrierung oder Aktivierung soll mit der ID Austria einfacher funktionieren.

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"Mit dem Bankensektor haben wir ein beispielhaftes Modell geschaffen, wie eine ganze Branche eine gemeinsame staatliche Infrastruktur für unterschiedliche digitale Services nutzen kann", erklärt Staatssekretär Pröll.

Ziel ist es, möglichst viele Banken in Österreich ins Boot zu holen. Die rechtlichen und technischen Voraussetzungen werden derzeit erarbeitet. Einen konkreten Starttermin für die neuen Funktionen gibt es noch nicht.