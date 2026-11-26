i Die Sozialhilfe soll bundesweit vereinheitlicht werden. Ein Knackpunkt sind die Geldsätze für Kinder. iStock Experte kritisiert Reform Sozialhilfe neu: Wer arbeitet, hat kaum mehr am Konto Erwerbstätigkeit soll klar mehr einbringen als Sozialhilfe. Ob das nach der Reform so ist, hat die Agenda Austria analysiert – Ergebnis: Nicht immer. Von Angela Sellner 26.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die von der Regierung beschlossene Sozialhilfereform soll Einsparungen fürs Budget bringen und bewirken, dass Betroffene, die arbeiten können, möglichst rasch einen Job annehmen, mit dem sie sich und ihre Familie selbst erhalten können, statt dem Staat auf der Tasche zu liegen.

Wer arbeitet, soll spürbar mehr Geld aufs Konto bekommen, als in der Sozialhilfe. Doch genau diese Rechnung geht laut einer neuen Analyse der Denkfabrik Agenda Austria auch nach der geplanten Reform der Sozialhilfe nicht immer auf.

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3.760 Euro ohne Job

Eine Beispielrechnung zeigt, wie hoch die Bezüge für eine Wiener Familie mit drei Kindern zwischen drei und neun Jahren künftig sind. Setzt Wien die geplanten Kindersätze an der Obergrenze des festgesetzten Korridors an, würde die Familie monatlich rund 3.040 Euro netto an Sozialhilfe samt Wohnleistungen beziehen. Dazu kommen 720 Euro netto Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag.

Macht in Summe rund 3.760 Euro im Monat (zwölf Mal jährlich).

Entscheidend für ein Sozialsystem sei aber nicht die Höhe der Leistung, sondern der Abstand zum Nettolohn, so Agenda-Austria-Ökonom Dénes Kucsera zu "Heute": Dieser auch Lohnhürde genannte Wert entscheide über den Arbeitsanreiz – also inwieweit sich Arbeiten im Vergleich zur Sozialhilfe auszahlt.

Arbeits-Einkommen

Damit die genannte Wiener Alleinverdiener-Familie ohne Sozialhilfe auf dasselbe verfügbare Einkommen kommt, müsste der Vater laut Agenda-Berechnung monatlich 3.169 Euro brutto verdienen (14-mal jährlich). Die sonstigen Unterstützungsleistungen bekäme die Familie genauso, sie heben sich im Vergleich auf — den Unterschied machen Lohnsteuer und Sozialversicherung, die der Vater zahlt.

Nach den bisher geltenden Regeln hätte der Vater 3.247 Euro gebraucht. Die geplante Sozialhilfe-Reform senkt diese sogenannte Lohnhürde also gerade einmal um 78 Euro (gut zwei Prozent). "Das ist der ganze Effekt", so Kucsera. Das sei kein wirklicher Anreiz, die Arbeitssituation zu verändern.

Zum Vergleich: Ein Vollzeitbeschäftigter mit Pflichtschulabschluss verdient im Handel durchschnittlich 2.610 Euro brutto. Aufs Jahr gerechnet fehlen ihm damit knapp 8.000 Euro brutto, um die Lohnhürde zu erreichen – damit sich Arbeiten signifikant mehr auszahlen würde als der Sozialhilfebezug.

Zuverdienst-Falle

Noch deutlicher wird das Problem beim Zuverdienst zur Sozialhilfe. Die Agenda Austria hat berechnet: Der genannten Wiener Familie bleibt in der heutigen Sozialhilfe kaum mehr Geld zur Verfügung, wenn der Vater zum Beispiel statt 500 Euro brutto 2.500 Euro zur Sozialhilfe dazuverdient. Obwohl er damit monatlich 2.000 Euro mehr bekommt, bleiben der Familie am Ende nur 132 Euro mehr im Geldbörsel.

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Die Sozialhilfe Neu verbessere diese Situation dank eines befristeten Freibetrags nur im ersten Jahr, erläutert Kucsera. "Danach ist der finanzielle Anreiz, mehr zu arbeiten, sogar noch geringer als heute", erklärt er. Konkret wären es dann sogar nur rund acht Euro mehr.

Es bleibe also nach der Reform dabei: Ein kleiner Nebenjob zusätzlich zur Sozialhilfe bringe für die Beispielfamilie am Ende finanziell mehr oder weniger das Gleiche, als wenn der Vater eine Vollzeitstelle annehme, sagt Kucsera. Das Ziel wirksamer Arbeitsanreize werde verfehlt.