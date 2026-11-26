i Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) macht beim EU-Gipfel Druck für strengen Sparkurs beim EU-Budget. BKA/Florian Schrötter Milliarden-Gipfel in Brüssel "Klar kürzen": Stocker zieht rote Linie bei EU-Geld Brüssel will mehr Budget, Österreich fordert mit anderen Nettozahlen Kürzung. Kanzler Stocker und Ministerin Bauer verfolgen bei EU-Gipfel Sparkurs. Von Angela Sellner 26.11.2026, 05:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Österreich wird gespart, in Brüssel soll das Budget kräftig wachsen. Geht es nach Bundeskanzler Christian Stocker und Europaministerin Claudia Bauer (beide ÖVP), wird es das nicht spielen. Mit einer klaren Sparansage reisen die beiden am Donnerstag (26. November) zum EU-Gipfel nach Brüssel.

EU-Ratspräsident António Costa hat den ursprünglichen Budgetentwurf der EU-Kommission nach Protesten mehrerer Nettozahler bereits um 204 Milliarden Euro abgespeckt. Trotzdem soll das EU-Budget für die Jahre 2028 bis 2034 um satte 554 Milliarden Euro wachsen.

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"Noch immer steht ein nominelles Plus von 45 Prozent gegenüber dem aktuellen Budget im Raum. In Zeiten nationaler Sparzwänge ist das schlicht nicht machbar", stellt Stocker klar.

Auch Bauer fordert weitere Kürzungen: "In Österreich drehen wir derzeit jeden Euro zweimal um und genau diese Disziplin erwarten wir uns auch von Brüssel."

Rotstift bei EU-Beamten

Vor allem beim eigenen Apparat soll die EU den Sparstift ansetzen. Einen ersten Erfolg kann Österreich bereits verbuchen: Die ursprünglich geplanten 2.500 zusätzlichen EU-Beamtenstellen sind vom Tisch.

Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) in Brüssel. Valentin Brauneis

„In Österreich drehen wir derzeit jeden Euro zweimal um und genau diese Disziplin erwarten wir uns auch von Brüssel.“ Claudia Bauer Europaministerin (ÖVP)

Dennoch soll der finanzielle Rahmen für die Verwaltung um 24 Milliarden Euro (28 Prozent) steigen. Dass Costa bereits ausverhandelte Kürzungen teilweise wieder rückgängig gemacht hat, sorgt im Kanzleramt für Unmut.

"Sparen im System muss auch für Brüssel gelten", betonen Stocker und Bauer.

Hier will Österreich nicht sparen

Neben einem kleineren EU-Budget pocht Österreich auf den vollen Beitragsrabatt für alle sieben Jahre. Geld soll gezielt in Wirtschaft, Sicherheit, den Kampf gegen illegale Migration, Forschung und Infrastruktur fließen.

Eine rote Linie zieht die Regierung auch bei den heimischen Bauern. Bei den Agrarförderungen bekommt Österreich mehr Geld aus Brüssel zurück, als es anteilig einzahlt.

Auch die Bevölkerung steht laut einer aktuellen Eurobarometer-Umfrage hinter den Bauern: 78 Prozent der Österreicher sprechen sich gegen eine Kürzung der EU-Agrarhilfen aus.

„Bislang sehe ich keine Landezone.“ Chistian Stocker Bundeskanzler (ÖVP)

Stocker droht mit Blockade

Zwei intensive Verhandlungstage stehen am 26. und 27. November bevor. Eine Einigung wird frühestens beim EU-Gipfel am 17. und 18. Dezember erwartet. Ob sich ein Budgetbeschluss noch vor Weihnachten ausgeht, ist offen.

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"Wenn Brüssel keine ernsthafte Verhandlungsgrundlage vorlegt, wird es bis Jahresende keine Einigung geben", warnt Bauer.

Auch der Kanzler sieht derzeit wenig Chancen auf einen raschen Durchbruch: "Wenn der Abschluss noch heuer gelingen soll, muss deutlich nachgebessert werden. Bislang sehe ich keine Landezone."