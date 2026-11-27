i Beim Joker gab es einen Hauptgewinn von 161.949,10 Euro. Österreichische Lotterien Dreifachjackpot kommt! Lotto-Sechser bleibt aus, Joker bringt 161.949 Euro Der Lotto-Sechser blieb aus, doch ein Spieler gewann mit fünf Richtigen und Zusatzzahl 80.768 Euro. Nun wartet ein Dreifachjackpot. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 21:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Lotto-Ziehung am Freitag ist der Sechser erneut ausgeblieben. Ein Glückspilz darf sich dennoch über einen Gewinn freuen.

Ein Spieler hatte fünf Richtige und die Zusatzzahl und erhält dafür 80.768 Euro. Damit wartet in der nächsten Runde ein Dreifachjackpot.

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Die gezogenen Zahlen lauteten 12, 14, 19, 23, 31 und 34. Die Zusatzzahl war die 1. Insgesamt gab es einen Fünfer mit Zusatzzahl, der mit 80.768 Euro belohnt wird. 42 weitere Spieler hatten fünf Richtige und erhalten jeweils 1.886 Euro.

Keine Sechser bei LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es in beiden Ziehungen keinen Sechser. Bei der ersten Runde lauteten die Zahlen 9, 11, 25, 31, 40 und 45. 32 Spieler schafften einen Fünfer und bekommen jeweils 4.103,80 Euro.

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Bei der zweiten Ziehung wurden 1, 2, 14, 22, 35 und 36 gezogen. Hier dürfen sich 28 Fünfer über jeweils 4.690 Euro freuen.

Beim Joker gab es dagegen einen Hauptgewinn. Die Zahlenkombination 445450 brachte einem Spieler 161.949,10 Euro. Zehn weitere Gewinner erhalten jeweils 12.000 Euro.