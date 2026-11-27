Kürsat "Chico" Yildirim hat erneut beim Glücksspiel abgeräumt. Der 44-jährige Dortmunder gewann mit einer Tippgemeinschaft beim Eurojackpot knapp 231.000 Euro. Für ihn selbst bleiben davon rund 1.700 Euro übrig.
Seinen bisher größten Gewinn landete Chico im September 2022. Damals knackte er mit den Zahlen 6, 10, 12, 13, 15, 41 und der Superzahl 5 den Lotto-Jackpot und gewann 9.927.511,60 Euro. Der ehemalige Kranführer wurde damit auf einen Schlag zum Multimillionär.
Seither hatte er immer wieder kleinere Gewinne zu feiern. Sechs Wochen nach dem Millionentreffer waren es rund 1.700 Euro, etwa ein halbes Jahr später weitere 2.684 Euro. Nun kam der nächste Erfolg dazu: Seine Tippgemeinschaft gewann beim Eurojackpot knapp 231.000 Euro.
Die Gruppe zählt rund 10.000 Mitglieder. Allerdings hatten sich an der aktuellen Spielrunde nur 350 davon beteiligt, wie Chico in einem Instagram-Video erklärte. Deshalb wird der Gewinn nur unter diesen Teilnehmern aufgeteilt. Für den 44-Jährigen bedeutet das einen Anteil von rund 1.700 Euro.
Trotz seines wiederholten Glücks warnt Chico davor, es ihm gleichzutun. Im Gespräch mit "Bild" betonte er, dass die Gewinnchancen äußerst gering seien und Glücksspiel süchtig machen könne. Er wolle deshalb kein schlechtes Vorbild sein.
Seit seinem Millionengewinn hat sich sein Leben grundlegend verändert. Früher wohnte Chico bei seinen Eltern in der Dortmunder Nordstadt, heute lebt er am Phoenixsee.
Er ist als Unternehmer und Influencer tätig und besitzt mehrere Immobilien. 2025 war er außerdem in der Reality-TV-Show "Promis unter Palmen" zu sehen, musste diese nach einem Streit aber vorzeitig verlassen.