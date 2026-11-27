i Ärzte entfernten einem Krebspatienten in Schweden Penis, Prostata und Harnblase. Erst Monate später stellte sich heraus, dass die Diagnose falsch war. istock Fataler Irrtum Falsche Krebsdiagnose – Ärzte entfernen Mann den Penis Ärzte entfernten einem Krebspatienten in Schweden Penis, Prostata und Harnblase. Erst Monate später stellte sich heraus, dass die Diagnose falsch war. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 18:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein medizinischer Irrtum mit weitreichenden Folgen beschäftigt Schweden. Ein Mann musste sich im Jahr 2023 einer schweren Krebsoperation unterziehen. Dabei wurden ihm gleich drei Organe entfernt: der Penis, die Prostata und die Harnblase. Doch die ursprüngliche Diagnose war falsch, wie schwedische Medien berichten.

Behandelt wurde der Patient im Skaraborg-Krankenhaus in Skövde, rund 140 Kilometer nordöstlich von Göteborg. Bei der Analyse von Gewebeproben war ein Pathologe zu dem Schluss gekommen, dass der Mann an Prostatakrebs leide. Daraufhin erfolgte der operative Eingriff.

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Irrtum erst Monate später entdeckt

Sieben Monate vergingen, ehe weitere Untersuchungen zeigten, dass der Patient an einer anderen Krebsart erkrankt war. Diagnostiziert wurde ein Plattenepithelkarzinom – ein bösartiger Tumor, der seinen Ursprung in bestimmten Haut- oder Schleimhautzellen hat und in unterschiedlichen Organen entstehen kann.

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Ob die Ärzte bei einem von Anfang an korrekten Befund anders vorgegangen wären, kann das zuständige Labor nicht beantworten. Damit bleibt auch offen, ob die Amputation hätte verhindert werden können.

Bislang ist weder geklärt, wer die Verantwortung für die falsche Diagnose trägt, noch welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Angaben zum Alter des Mannes oder zu seinem derzeitigen Gesundheitszustand gibt es nicht.