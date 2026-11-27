i Die Polizei nahm einen Jugendlichen (15) fest. iStock Schrecklicher Fund Mann lag tot in Schule – Teenager (15) festgenommen Schock-Fund in Deutschland: In einer alten Schule wurde die Leiche eines 38-Jährigen entdeckt. Ein 15-Jähriger wurde kurz darauf festgenommen. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 14:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schrecklicher Fund nahe der deutschen Metropole Köln! Am Donnerstag wurde in Bergheim die Leiche eines Mannes in einem verlassenen Schulgebäude gefunden. Wie die "Bild" berichtet, hatte die Polizei zuvor einen entsprechenden Hinweis erhalten.

In weiterer Folge wurde das alte Gebäude umstellt. Der Hinweis sollte sich schlussendlich als wahr herausstellen. Im Inneren der leerstehenden Schule fanden die Einsatzkräfte tatsächlich die Leiche eines 38-Jährigen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Festnahme kurz nach Fund

Der leblose Körper habe Spuren von Gewalteinwirkung aufgewiesen. Seitens der Polizei wurde der Tatort abgesichert. Wenig später erfolgte dann auch schon die Festnahme eines Tatverdächtigen.

Die Bilder des Tages i ?

Demnach seien die Ermittler einem 15-Jährigen auf die Spur gekommen. Ob ein Haftbefehl gegen den Jugendlichen beantragt wird, müsse erst geprüft werden. Die Ermittlungen laufen weiter.