i Auf spiegelglatter Fahrbahn kam es am Freitag in der Schweiz zu einem Massencrash mit 37 Fahrzeugen. Zehn Menschen wurden verletzt. istock Zehn Verletzte Autobahn spiegelglatt – Massencrash mit 37 Fahrzeugen Auf spiegelglatter Fahrbahn kam es am Freitag in der Schweiz zu einem Massencrash mit 37 Fahrzeugen. Zehn Menschen wurden verletzt. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 12:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zehn Verletzte, Dutzende beschädigte Fahrzeuge und eine stundenlange Autobahnsperre: Ein schwerer Massencrash hat am Freitagmorgen den Verkehr in der Schweiz lahmgelegt. Auf der A1 zwischen Effretikon und Winterthur-Töss kam es auf spiegelglatter Fahrbahn zu einem Unfall mit insgesamt 37 Fahrzeugen.

Unter den Unfallfahrzeugen befanden sich laut Kantonspolizei Zürich 23 Autos, sechs Kleintransporter und acht Lkw. Vier Menschen wurden mittelschwer verletzt, sechs kamen mit leichten Verletzungen davon. Zahlreiche Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auch Ausweichrouten überlastet

In Richtung St. Gallen war auf der A1 kein Weiterkommen mehr möglich. Die Totalsperre führte zu einem kilometerlangen Stau, auch auf den umliegenden Straßen ging es nur noch schleppend voran. Laut Polizei dürfte die Autobahn noch "bis in den Nachmittag hinein" gesperrt bleiben.

Die Bilder des Tages i ?

Der Schweizer Verkehrsclub TCS hatte bereits vor 6 Uhr auf die Glatteisgefahr zwischen dem Brüttisellerkreuz und Ohringen hingewiesen. Die Warnung galt für beide Fahrtrichtungen.

Massive Verzögerungen

Verkehrsteilnehmern aus Bern, Basel, Luzern und Schwyz wurde eine großräumige Umfahrung über die A3 und A13 empfohlen. Auch auf der A1 in Richtung Zürich hatte der Unfall erhebliche Auswirkungen: Zwischen Winterthur-Ost und Effretikon mussten Autofahrer bis zu eine Stunde länger einplanen.