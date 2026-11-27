i US-Präsident Donald Trump und sein ukrainischer Amtskollege Wolodymyr Selenskyj. IMAGO/ZUMA Press Wire "Sie hassen sich" Trump verrät größtes Hindernis für Frieden in Ukraine US-Präsident Trump sieht die tiefe Feindschaft zwischen Putin und Selenskyj als größtes Hindernis für ein Ende des Ukraine-Kriegs. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 10:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump Details zu seinen Gesprächen mit Russlands Machthaber Wladimir Putin auf Truth Social verraten. Dabei bekräftigte Trump auch eine Forderung, die er bereits bei dem Treffen anlässlich des APEC-Gipfels in China an den Kreml-Chef gestellt habe.

Demnach solle Moskau "jede militärische Aggression gegen Territorien in ganz Europa beenden". Zudem wünsche er sich, "dass ein Deal zwischen Russland und der Ukraine gemacht werden kann, und zwar schnell". In seinem Anwesen Mar-a-Lago im US-Staat Florida erklärte der US-Präsident vor Journalisten, was einem Abkommen im Weg stehe.

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Kommt Kreml-Chef zu G20-Gipfel?

Als größtes Hindernis für einen Frieden sehe Trump die Feindschaft zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Man habe hier "zwei Anführer, die sich wirklich hassen", betonte der US-Präsident. Gleichzeitig äußerte Trump seinen Wunsch, dass der Kreml-Chef am G20-Gipfel im Dezember in Florida teilnehmen soll.

"Wenn es nach mir ginge, hätte ich ihn gerne dabei", sagte der US-Präsident. Obwohl Trump die Teilnahme Putins begrüßen würde, habe er seine Zweifel daran, ob der russische Präsident zu dem Gipfel anreisen wolle. Seitens des Präsidialamts in Moskau teilte man am Donnerstag mit, dass diesbezüglich noch keine Entscheidung gefallen sei, berichtet "Krone".

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Trump-Schwiegersohn lobt Putin

Für Aufregung sorgte zuletzt der Chef-Unterhändler und Schwiegersohn von Donald Trump Jared Kushner in einem am Mittwoch veröffentlichten Podcast-Interview mit dem Chef des Medienkonzerns Axel Springer, Mathias Döpfner. Er bezeichnete Putin als "Großmeister der Politik" und "historische Figur".

Zudem habe der Kreml-Chef "Zurückhaltung" gezeigt. Dies begründete Kushner damit, dass Putin auf den Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine verzichtet hatte. Gleichzeitig hätte der russische Präsident seine Bereitschaft zum Frieden bekundet. Bei den Bedingungen für ein Abkommen würden die Vorstellungen allerdings auseinandergehen.