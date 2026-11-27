i Italien führt eine Obergrenze für Schüler ausländischer Herkunft mit unzureichenden Italienischkenntnissen ein. istock Ausländerquote beschlossen Italien verschärft Integrationsregeln an Schulen Italien führt eine Obergrenze für Schüler ausländischer Herkunft mit unzureichenden Italienischkenntnissen ein. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 07:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

An Italiens Schulen gelten künftig strengere Vorgaben für die Zusammensetzung der Klassen. Das Parlament gab am Donnerstag grünes Licht für ein umstrittenes Integrationsgesetz der rechten Regierung.

Demnach darf der Anteil von Kindern und Jugendlichen ausländischer Herkunft, die über unzureichende Italienischkenntnisse verfügen, pro Schulklasse künftig höchstens 30 Prozent betragen.

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Das Gesetz wurde mit 142 Stimmen angenommen. 112 Abgeordnete sprachen sich dagegen aus, vier enthielten sich. Zuvor hatte das Maßnahmenpaket bereits den Senat passiert.

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Auch Eltern in der Pflicht

Neben der Quotenregelung sieht das Gesetz weitere Maßnahmen vor. So wird das Tragen von Burkas an italienischen Schulen verboten. Auch Eltern werden dazu verpflichtet, Italienisch zu lernen.

Scharfe Kritik an der geplanten Obergrenze kommt von Oppositionschefin Elly Schlein. Statt mit Quoten ausländische Kinder fernzuhalten, brauche es ihrer Ansicht nach deutlich mehr Geld für die schulische Infrastruktur.