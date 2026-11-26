i Die Kanarischen Inseln sehen sich mit massivem Migrationsdruck konfrontiert. REUTERS/Borja Suarez/File Photo Hilferuf an die EU Tausende Migranten pro Tag – Urlaubsinsel schlägt Alarm Die Kanarischen Inseln geraten angesichts steigender Flüchtlingszahlen zunehmend unter Druck. Regionalpräsident Fernando Clavijo schlägt nun Alarm. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 20:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Lage auf den Kanarischen Inseln spitzt sich zu. Immer mehr Menschen erreichen die spanische Inselgruppe mit Booten vom afrikanischen Kontinent aus. Allein am Dienstag kamen rund 2.000 Menschen auf der Kanareninsel El Hierro an.

Regionalpräsident Fernando Clavijo hat sich angesichts der Situation nun mit einem dringenden Hilferuf an die Europäische Union gewandt. Auf der Plattform X bat er um ein Krisentreffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

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"Beispielloser Migrantendruck"

Die Kanaren seien mit einem beispiellosen "Migrationsdruck" konfrontiert. Es sei nicht gerecht, dass die Inselgruppe alleine auf "ein Drama dieses Ausmaßes" reagieren müsse. Clavijo erwarte daher eine "unverzügliche Antwort von der EU". Auch andere spanische Regionen bat der Regionalpräsident um Unterstützung. Die Insel könne die große Zahl an ankommenden Menschen nicht mehr alleine bewältigen.

Migrantenzahlen deutlich gestiegen

Wie aus Zahlen des spanischen Innenministeriums hervorgeht, erreichten alleine zwischen dem 1. und dem 15. November mehr als 11.000 Menschen die Kanarischen Inseln. Seit Jahresbeginn waren es demnach 24.364 – im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es noch 14.690.

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Die Überfahrt von Westafrika auf die Kanaren zählt dabei zu den gefährlichsten Fluchtrouten der Welt. Viele Migranten nehmen längere Strecken in Kauf, um den Einsatzkräften zu entgehen. Die Überfahrt kann mitunter mehrere Wochen dauern.

Hochspannung vor Parlamentswahl

Die Situation auf den Kanaren fällt zudem in eine politisch brisante Phase Spaniens. Am Sonntag finden vorgezogene Parlamentswahlen statt, bei denen auch die Migrationspolitik eine zentrale Rolle spielt. Bereits im Sommer waren Zehntausende Menschen von Marokko aus in die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta geströmt.