i Russlands Präsident Wladimir Putin beschwerte sich über die Angriffe. IMAGO/ZUMA Press Ukraine hört nicht auf Trump Raffinerien attackiert – Putin jammert vor Öl-Managern Ukrainische Angriffe setzen Russlands Öl-Industrie massiv zu. Kreml-Chef Putin beschwerte sich darüber, dass Kiew nicht auf Trump hört. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 14:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst in der Nacht auf Mittwoch griff die ukrainische Armee zwei russische Raffinerien in der Region Samara an. Aktionen wie diese sind längst kein Einzelfall mehr und setzen Kreml-Chef Wladimir Putin unter Druck. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters seien in Russland seit Ende Oktober täglich um 45 Prozent weniger Rohöl verarbeitet worden.

Zudem waren Mitte November 15 der 35 großen Raffinerien des Landes gestört oder teilweise sogar außer Betrieb. Diese Attacken führten nun auch zu einer Reaktion von Putin bei einem Treffen mit Regierungsvertretern und Öl-Managern im Kreml. Der russische Präsident beschwerte sich dabei über die militärischen Aktionen der Ukraine.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Putin will Energieanlagen besser schützen

"Wir sehen, dass das Kiewer Regime weiterhin unsere Raffinerieanlagen angreift, trotz des Appells und der direkten Bitte des US-Präsidenten, von solchen Angriffen abzusehen", sagte der Kreml-Chef. Putin bezog sich dabei auf eine Ansage von US-Präsident Donald Trump, wonach die Ukraine Angriffe auf russische Raffinerien einstellen soll.

Erst im Oktober hatte Trump eine Energie-Waffenruhe ausgerufen. Das Problem: Weder Moskau noch Kiew hatten damals ihre Zustimmung bestätigt. Seitens der Ukraine wurde betont, dass man die Attacken erst einstellen werde, wenn Putin die ukrainische Energieversorgung nicht mehr ins Visier nimmt.

Die Bilder des Tages i ?

Putin hingegen drohte mit "Vergeltungsmaßnahmen", die "unvermeidlich" wären. Die nunmehrigen Aussagen des Kreml-Chefs waren weniger angriffslustig. Er betonte, dass die Energieanlagen seines Landes besser geschützt werden müssen.