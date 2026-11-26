i Die Tatverdächtigen sind junge Männer im Alter von 16 bis 18 Jahren. istock (Symbolbild) Mit Messer bedroht Mädchen (13) missbraucht – Schock-Details enthüllt Sechs Jugendliche stehen in Schweinfurt (Deutschland) unter Missbrauchsverdacht. Eine 13-Jährige soll auch mit einem Messer bedroht worden sein. Von André Wilding 26.11.2026, 13:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Details zu den schweren Missbrauchsvorwürfen im deutschen Schweinfurt: Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen sechs Jugendliche und Heranwachsende im Alter von derzeit 16 bis 18 Jahren. Sie sollen sich an einer mittlerweile 13-jährigen Schülerin sexuell vergangen haben.

Die syrischen Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen, befinden sich inzwischen aber wieder auf freiem Fuß. Die mutmaßlichen Übergriffe sollen sich nach aktuellem Ermittlungsstand im Jänner und April 2025 ereignet haben.

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Mädchen kennt Beschuldigte

"Gegenstand der Ermittlungen sind zwei voneinander unabhängige Tatkomplexe", erklärt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Schweinfurt gegenüber "Focus Online".

Im ersten Fall sollen laut Angaben des Mädchens "zwei jugendliche Beschuldigte einvernehmlich" sexuelle Handlungen mit der Schülerin vorgenommen haben.

"Da die Geschädigte zu diesem Zeitpunkt noch unter 14 Jahre alt war und die beiden Beschuldigten sie kannten, besteht der Verdacht des sexuellen Missbrauchs eines Kindes", hält die Staatsanwaltschaft in einer schriftlichen Stellungnahme fest.

Nach deutschem Strafrecht sind sexuelle Handlungen mit Kindern unter 14 Jahren grundsätzlich strafbar. Auch bestimmte sexuell motivierte Handlungen ohne Körperkontakt können unter den Tatbestand fallen. Ob das Kind zugestimmt hat, ist dabei grundsätzlich unerheblich.

Schülerin soll mit Messer bedroht worden sein

Einige der Jugendlichen dürften das Mädchen aus der Schule beziehungsweise dem gemeinsamen sozialen Umfeld gekannt haben. Ob zwischen sämtlichen Beschuldigten und der Schülerin eine Vorbeziehung bestand, wird noch untersucht, heißt es in dem Bericht.

Noch schwerer wiegen die Vorwürfe im zweiten Fall: "Im zweiten Komplex besteht der Verdacht, dass vier weitere jugendliche Beschuldigte unter anderem jeweils eine Vergewaltigung zum Nachteil der Geschädigten begangen haben", erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber "Focus Online".

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Die Verdächtigen sollen die Schülerin mit einem Messer bedroht und zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Womöglich wurde dabei auch eine Videoaufnahme angefertigt.

"In der Vernehmung gab die Geschädigte an, dass sie glaube, hierbei von einem der Beschuldigten oder möglicherweise einer weiteren, bisher unbekannten Person gefilmt worden zu sein", heißt es seitens der Staatsanwaltschaft.

Ermittler stellten Beweismittel sicher

Bereits in der vergangenen Woche wurden auf Grundlage gerichtlicher Beschlüsse die Wohnungen der bekannten Tatverdächtigen durchsucht. Dabei hatten es die Ermittler insbesondere auf elektronische Beweismittel abgesehen.

"Ziel der Durchsuchung war die Sicherstellung von elektronischen Beweismitteln, deren Auswertung andauert. Aktuell wurde ein derartiges Filmmaterial nicht festgestellt", so die Staatsanwaltschaft gegenüber "Focus Online".

Auch die Frage, ob die Jugendlichen über das Alter des Mädchens Bescheid wussten, ist noch nicht abschließend geklärt: "Ob den Beschuldigten darüber hinaus bekannt gewesen ist, dass die Geschädigte unter 14 Jahre alt war, ist Gegenstand der Ermittlungen."

Laut Staatsanwaltschaft besitzen die syrischen Tatverdächtigen allesamt einen gültigen Aufenthaltstitel.

Darum sitzt keiner der Verdächtigen in U-Haft

Trotz der schweren Vorwürfe wurde bisher gegen keinen der Beschuldigten Untersuchungshaft verhängt. Die Staatsanwaltschaft begründet das mit dem aktuellen Stand der Ermittlungen

"Die Beantragung von Haftbefehlen erfolgte nicht, weil nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der dazu erforderliche dringende Tatverdacht nicht bejaht werden kann", heißt es in dem Bericht weiter.

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Die Untersuchungen stehen demnach noch am Anfang: "Objektive Beweismittel, die die Angaben der Geschädigten stützen, liegen bislang nicht vor. Die Auswertung des sichergestellten Materials dauert an."

Für sämtliche Beschuldigte gilt die Unschuldsvermutung.