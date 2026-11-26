i Ein Öltanker mit 7.000 Tonnen Rohöl an Bord ist vor Ibiza gesunken. Ein Seemann kam ums Leben, nun droht eine Umweltkatastrophe. VesselFinder Angst vor Umweltkatastrophe Tanker mit Tausenden Tonnen Öl vor Ibiza gesunken Ein Öltanker mit 7.000 Tonnen Rohöl an Bord ist vor Ibiza gesunken. Ein Seemann kam ums Leben. Nun droht eine Umweltkatastrophe. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 11:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor Ibiza droht eine Ölpest: In der Nacht auf Donnerstag ist rund 46 Kilometer vor der spanischen Ferieninsel ein mit Rohöl beladener Tanker untergegangen. Laut der Zeitung "Ultima Hora" starb ein Besatzungsmitglied, sechs weitere wurden leicht verletzt.

Die "Med Emre" war von Algeciras nach Barcelona unterwegs, als das Schiff plötzlich Wasser aufnahm. Gegen 1.20 Uhr ging ein Seenotruf ein. Wie es zu dem Leck kam, ist laut "Cronica Balear" noch nicht geklärt.

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Mit mehreren Rettungsschiffen und drei Hubschraubern wurden die 17 Seeleute geborgen. Sieben von ihnen wurden in ein Krankenhaus auf Ibiza geflogen, fünf nach Valencia gebracht. Die restlichen fünf blieben zunächst auf einem Rettungsschiff.

Spanien aktiviert Notfallplan

Besorgt zeigen sich die Behörden angesichts der Ladung: Der Tanker hatte demnach 7.000 Tonnen Rohöl an Bord. Ob bereits Öl ausgetreten ist, war am Donnerstagmorgen unklar.

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"Wir beobachten, welche Folgen dieser Unfall für die Umwelt haben kann", sagte Notfalldirektor Pablo Gárriz gegenüber "Ultima Hora".

Spanien rief die zweite Stufe des nationalen Notfallplans gegen Meeresverschmutzung aus. Ein Spezialschiff zur Bekämpfung von Ölverschmutzungen wurde zur Unglücksstelle geschickt. Zudem soll das Gebiet aus der Luft kontrolliert werden.