i NATO-Generalsekretär Mark Rutte und US-Präsident Donald Trump bei einem gemeinsamen Treffen. Reuters (Archivbild) Klare Warnung an Moskau Trump und NATO-Boss machen knallharte Ansage an Putin US-Präsident Donald Trump und NATO-Generalsekretär Mark Rutte erhöhen den Druck auf Kremlchef Wladimir Putin. Bei einem Treffen warnten sie Moskau. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 08:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Klare Worte in Richtung Moskau! US-Präsident Donald Trump empfing NATO-Generalsekretär Mark Rutte am Mittwoch auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida. Im Mittelpunkt des Treffens stand der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Wie das Weiße Haus am Mittwochabend mitteilte, hätten beide darüber gesprochen, wie wichtig es sei, dass Russland jegliche Handlungen vermeide, die den Krieg "ob absichtlich oder unabsichtlich" ausweiten könnten.

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Zudem drängten Trump und Rutte auf eine möglichst rasche friedliche Beilegung des Krieges. Bereits vor seinem Treffen mit dem US-Präsidenten hatte der NATO-Boss für einen harten Kurs gegenüber Putin plädiert.

Trumps Nähe zu Putin sorgt für Unruhe

Brisant: Erst vor rund einer Woche hatte Trump den russischen Machthaber bei einem Dreiergipfel mit Chinas Präsidenten Xi Jinping als seinen "Freund" bezeichnet. In mehreren NATO-Staaten, darunter Deutschland, wird die Annäherung zwischen Washington und Moskau mit Sorge beobachtet. Die Befürchtung: Trump könnte Putin Zugeständnisse machen, um ein rasches Ende des Ukraine-Krieges zu erreichen.

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Wirbel um russische Atomwaffen-Pläne

Auch mögliche russische Atomwaffen im Weltraum sorgen für Unruhe. Zu Wochenbeginn war Rutte mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin zusammengetroffen.

Der NATO-Chef kritisierte dabei die jüngsten Sicherheitsbedrohungen in Polen und anderen europäischen Ländern, die Russland zugeschrieben werden. Merz zeigte sich unterdessen schockiert über Berichte, wonach der Kreml die Stationierung von Atomwaffen im All planen soll.