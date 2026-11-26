i In Rostock wird der echte Christbaum durch einen digitalen ersetzt. imago/Screenshot Facebook Stadt will Kosten sparen Erster deutscher Weihnachtsmarkt streicht Christbaum Auf dem Weihnachtsmarkt in Rostock müssen Besucher heuer auf einen echten Christbaum verzichten. Die digitale Alternative sorgt für heftige Kritik. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 01:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Weihnachtsmarkt ohne echten Christbaum? Was für viele wohl undenkbar ist, wird heuer in der deutschen Hansestadt Rostock Realität. Statt einer riesigen Tanne gibt es dort erstmals einen digitalen Weihnachtsbaum zu bestaunen.

Mithilfe zweier Projektoren wird ein knapp 30 Meter hoher Christbaum auf das eingerüstete historische Kröpeliner Tor projiziert. Während die Stadt in den sozialen Medien mit "neuem Weihnachtszauber" wirbt, hält sich die Begeisterung bei vielen Besuchern in Grenzen.

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Besucher auf Barrikaden

"Ein Armutszeugnis", "Schwachsinn" oder "Zum Fremdschämen" heißt es unter anderem in den sozialen Medien. Die Kritik fiel derart heftig aus, dass die Veranstalter zwischenzeitlich sogar die Kommentarfunktion auf Facebook deaktivierten. Auch persönliche Beschimpfungen mussten sie über sich ergehen lassen.

Linke Bürgermeisterin verteidigt Entscheidung

Doch warum verzichtet man überhaupt auf einen echten Christbaum? Ausschlaggebend für die Entscheidung waren vor allem die Kosten.

Ein rund 20 Meter hoher Baum habe in den vergangenen Jahren mit mehr als 20.000 Euro zu Buche geschlagen, erklärte Veranstalterin Inga Knospe gegenüber dem NDR. Selbst wenn der Baum gespendet werde, müssten Transport, Kraneinsatz und Aufbau bezahlt werden. Auch die Suche nach geeigneten Bäumen gestalte sich zunehmend schwierig.

Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) verteidigt die Entscheidung. Ein echter Christbaum hätte höhere Kosten und damit möglicherweise auch höhere Standmieten für die Händler bedeutet. Das wiederum hätte sich auf die Preise am Weihnachtsmarkt auswirken können.

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Unternehmer bietet Hilfe an

Unterdessen gibt es bereits Bemühungen, den echten Christbaum zurückzuholen. Ein Unternehmer aus Stralsund bot laut "Ostseewelle" an, den Spezialtransport einer Tanne kostenlos zu übernehmen. Dafür wären allerdings weitere Genehmigungen notwendig.

Angesichts der heftigen Kritik wollen die Veranstalter ihre Entscheidung nun überdenken. Heuer müssen sich die Besucher aber vorerst mit der digitalen Variante zufriedengeben. Ob im kommenden Jahr wieder ein echter Christbaum am Kröpeliner Tor stehen wird, bleibt offen.