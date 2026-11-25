i Bei dem Einsatz wurde ein Hund von der Polizei erschossen. iStock Schüsse in Hotel Herrchen hantiert mit Waffe – Polizei erschießt Hund Ein nächtlicher Polizei-Einsatz in Berlin eskalierte völlig: Ein Mann richtete einen waffenähnlichen Gegenstand auf Beamte. Am Ende starb ein Hund. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 22:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen in einem Berliner Hotel: In der Nacht auf Mittwoch fielen in dem Gebäude an der Kantstraße Schüsse. Zuvor rückte dort die Polizei an, nachdem ein Mann einen Sicherheitsmitarbeiter des Hotels angesprochen hatte. Dabei soll der Verdächtige zwei Pfefferspray-Pistolen in den Händen gehalten haben, berichtet "Bild".

Anschließend lief der Mann über den Breitscheidplatz, suchte zunächst eine Postbank-Filiale auf und verschwand wenig später wieder im Hotel. Als die Polizei gegen 4 Uhr eintraf, konnte sie den Verdächtigen in einem Zimmer ausfindig machen.

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Waffe auf Beamte gerichtet

Als sich die Tür einen Spalt weit öffnete, soll der Verdächtige einen waffenähnlichen Gegenstand auf die Polizisten gerichtet haben, schrieb die deutsche Tageszeitung unter Berufung auf einen Polizeisprecher.

Ein Beamter reagierte mit einem Schuss in Richtung der Zimmertür. Verletzt wurde dabei niemand, wie der Polizeisprecher weiter erklärte. Danach eskalierte die Lage weiter.

Hund tot, Mann festgenommen

Ein Hund soll plötzlich aus dem Hotelzimmer auf die Einsatzkräfte zugestürmt sein. Daraufhin gab ein weiterer Polizist einen Schuss auf das Tier ab. Bei dem Hund handelte es sich offenbar um einen Pudel, der vermutlich dem Verdächtigen gehörte. Das Tier starb noch am Tatort.

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Anschließend wurde der Verdächtige festgenommen. Bei ihm handelt es sich um einen 63-Jährigen, der anschließend in Polizeigewahrsam gebracht wurde. Dort wurde er erkennungsdienstlich behandelt, also fotografiert und seine Fingerabdrücke wurden abgenommen.

Da der Mann psychisch auffällig gewesen sein soll, sollte er anschließend zur Unterbringung in ein Krankenhaus gebracht werden. Unterdessen sicherte die Kriminalpolizei Spuren im Hotelzimmer. Zur Schussabgabe laufen Ermittlungen.