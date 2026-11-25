i Migranten an Bord eines hölzernen Fischerboots warten darauf, im Hafen von La Restinga auf der Insel El Hierro an Land zu gehen. 11. November 2026 REUTERS/Borja Suarez Lage "außer Kontrolle" Migranten-Flut: Kanaren fordern Militärhilfe an Nach einem Rekordtag mit rund 2.000 Ankünften ruft die Kanaren-Regierung den Notstand auf El Hierro aus und fordert Hilfe von einer Militäreinheit. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 22:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ausnahmezustand auf den Kanarischen Inseln! Nach einer Rekordzahl an Bootsankünften hat die Regionalregierung am Mittwoch (25. November) den Katastrophenschutz-Notstand für die kleine Insel El Hierro ausgerufen. Regionalpräsident Fernando Clavijo fordert Unterstützung durch eine militärische Spezialeinheit, weil die vorhandenen Hilfs- und Versorgungskapazitäten nicht mehr ausreichen.

Allein am Dienstag erreichten nach Angaben spanischer Medien rund 2.100 Menschen auf Flüchtlingsbooten die Insel. Die spanische Seenotrettung registrierte knapp 2.000 Ankünfte. Unabhängig von den unterschiedlichen Zählungen handelt es sich um einen neuen Tagesrekord auf der gefährlichen Atlantikroute.

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Baby mitten auf dem Atlantik geboren

Besonders dramatisch: Unter den Ankommenden befand sich ein erst vier Tage altes Mädchen, das während der mehrtägigen Überfahrt von Westafrika geboren worden war. Das Neugeborene wurde gemeinsam mit seiner Mutter nach der Ankunft medizinisch versorgt. Laut den Behörden geht es dem Baby gut.

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Unter den Menschen auf den Booten befanden sich nach Angaben der Nachrichtenagentur EFE mindestens 203 Frauen und 127 Minderjährige. Ein Mensch überlebte die gefährliche Überfahrt nicht.

Der Hafen von La Restinga, einem Fischerdorf mit nur wenigen Hundert Einwohnern, wurde zum Mittelpunkt der Rettungs- und Versorgungsmaßnahmen. Die Insel El Hierro selbst zählt lediglich rund 12.000 Einwohner.

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Militär soll bei Versorgung helfen

Kanaren-Präsident Clavijo bezeichnete die Lage als untragbar und alles andere als unter Kontrolle. Am Mittwoch aktivierte die Regionalregierung deshalb die zweite Stufe des Katastrophenschutzplans PLATECA.

Gleichzeitig beantragte Clavijo den Einsatz der militärischen Notfalleinheit UME. Die Spezialkräfte sollen vor allem die medizinische Versorgung, Logistik und weitere Hilfsmaßnahmen unterstützen.

Das spanische Verteidigungsministerium bereitet nach eigenen Angaben bereits Unterstützung vor. Wie viele Einsatzkräfte tatsächlich nach El Hierro geschickt werden, stand zunächst noch nicht fest.

Tausende Ankünfte innerhalb weniger Tage

Die Lage ist besonders angespannt, weil sich die Ankünfte seit dem Wochenende stark häufen. Allein innerhalb von zwei Tagen erreichten nahezu 3.000 Menschen die kleine Insel. Am Mittwoch kamen weitere Boote hinzu.

Um Platz in den überfüllten Einrichtungen zu schaffen, werden Ankommende auf andere Kanareninseln und das spanische Festland gebracht. Bis Mittwoch wurden nach Angaben des spanischen Rundfunks RTVE bereits mehr als 1.200 Menschen weitertransportiert.

Clavijo verlangt inzwischen auch eine außergewöhnliche Reaktion der Europäischen Union. Er hat um ein dringendes Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gebeten.

Die Situation fällt mitten in den spanischen Wahlkampf: Am Sonntag (29. November) wird ein neues Parlament gewählt. Migration zählt zu den zentralen Themen der Auseinandersetzung zwischen Regierung und Opposition.