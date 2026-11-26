i Eine 13-Jährige soll monatelang missbraucht worden sein. NEWS5 / Pascal Höfig Verdächtige sind Jugendliche 13-jähriges Mädchen monatelang missbraucht Sieben junge Männer im Alter von 16 bis 18 Jahren sollen in Deutschland eine 13-jährige Schülerin sexuell missbraucht haben. Die Polizei ermittelt. Von André Wilding 26.11.2026, 10:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Kriminalpolizei Schweinfurt und die Staatsanwaltschaft ermitteln derzeit wegen des Anfangsverdachts mehrerer Sexualstraftaten zum Nachteil einer heute 13-jährigen Schülerin.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll es im Zeitraum von Anfang 2025 bis April 2026 zu mehreren sexuell motivierten Übergriffen auf das Mädchen gekommen sein. Insgesamt stehen sieben Jugendliche und Heranwachsende im aktuellen Alter von 16 bis 18 Jahren im Verdacht, an den mutmaßlichen Taten beteiligt gewesen zu sein.

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Wohnungen durchsucht

Während sechs der Tatverdächtigen bereits identifiziert werden konnten, dauert die Ermittlung der Identität einer siebten Person noch an. Laut den Ermittlungsbehörden handelt es sich bei den Beschuldigten um sechs Personen mit syrischer Staatsangehörigkeit sowie eine Person mit deutsch-syrischer Staatsangehörigkeit.

Zwischen einem der Tatverdächtigen und der Geschädigten bestand den bisherigen Erkenntnissen zufolge eine Vorbeziehung, während mögliche Verbindungen zu den übrigen Beschuldigten noch geprüft werden. Im Rahmen der Ermittlungen durchsuchten Einsatzkräfte bereits am vergangenen Donnerstag die Wohnungen der sechs bislang bekannten Tatverdächtigen.

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Mehrere Gegenstände sichergestellt

Die Jugendlichen und Heranwachsenden wurden dabei vorläufig festgenommen und unter anderem erkennungsdienstlichen Maßnahmen unterzogen. Zudem stellten die Ermittler bei den Durchsuchungen mehrere Gegenstände sicher, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden.

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Polizei und Staatsanwaltschaft führen die Ermittlungen zur Aufklärung der Vorwürfe mit Nachdruck fort, wobei bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung für alle Beschuldigten die Unschuldsvermutung gilt.