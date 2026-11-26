i Eine proiranische Gruppierung soll Anschläge auf Synagogen geplant haben. istock Zwei Männer festgenommen Pro-Iranische Terrorzelle plante Anschlag auf Synagoge Terror-Alarm in Deutschland: Eine proiranische Gruppierung soll Anschläge auf Synagogen geplant haben. Zwei Verdächtige wurden festgenommen. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 11:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Terrorverdacht in Deutschland: Eine mutmaßliche proiranische Gruppierung soll Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa vorbereitet haben. Am Donnerstag nahm das Bundeskriminalamt in Köln und Heidelberg zwei Verdächtige fest, wie die deutsche "Bild" berichtet.

Parallel dazu läuft ein Großeinsatz der Polizei. In Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg werden insgesamt 17 Objekte durchsucht. Mehr als 250 Beamte sind daran beteiligt.

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Anschlag auf Synagoge geplant

Die Bundesanwaltschaft wirft den beiden Irakern Mostafa Al-R. und Ameer J. die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Eine zentrale Figur in dem Fall ist Mohammad Al-Saadi, der sich in den USA mit einer Anklage konfrontiert sieht.

Er soll maßgeblich an der islamistischen Gruppierung "Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyyah" (HAYI) beteiligt sein. Seit März soll diese hinter mehreren Anschlägen auf Einrichtungen der USA, Israels sowie jüdische Einrichtungen in Europa stecken.

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Den Ermittlern zufolge gründeten Al-Saadi und Mostafa Al-R. bereits Ende 2025 gemeinsam mit weiteren Personen eine eigene Vereinigung, der auch Ameer J. angehört haben soll. Diese soll sowohl Geld beschafft als auch Personen für Anschläge angeworben haben.

Unter anderem sollen Anschläge auf Synagogen in Köln und einer weiteren europäischen Stadt geplant gewesen sein. Weshalb diese nicht verübt wurden, ist bisher nicht bekannt.

Richter entscheidet über U-Haft

Hinweise des Bundesamts für Verfassungsschutz brachten die Ermittler auf die Spur der Verdächtigen. Die beiden Festgenommenen sollen noch am Donnerstag einem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Dieser entscheidet, ob die Männer in Untersuchungshaft kommen.