i Österreich triumphiert bei der Wahl der besten Pistenhotels 2027. Instagram/ pistenhotels.info Neues Ranking enthüllt Die zehn besten Pistenhotels liegen alle in Österreich Österreich triumphiert bei der Wahl der besten Pistenhotels 2027. Alle zehn Spitzenplätze gehen an heimische Betriebe, der Sieger kommt aus Salzburg. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 13:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer im Skiurlaub keine langen Wege zur nächsten Abfahrt zurücklegen möchte, wird vor allem in Österreich fündig. Beim aktuellen Ranking des Fachportals pistenhotels.info gehen sämtliche Plätze unter den besten zehn an heimische Hotelbetriebe.

Für die Vergabe des Pistenhotel-Awards 2027 wurden mehr als 900 Unterkünfte im gesamten Alpenraum bewertet. Mit 661 Hotels war Österreich besonders stark vertreten. Das Unternehmen hinter dem Fachportal hat seinen Sitz in Oberösterreich.

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Salzburg hat die Nase vorn

Den ersten Platz sichert sich das Hotel Alpenrose in Altenmarkt-Zauchensee mit 93,23 von 100 möglichen Punkten. Das Vier-Sterne-Haus der Familie Rettenwender befindet sich direkt an der Skipiste und bei der Unterbergbahn.

Für Entspannung nach dem Skifahren sorgt ein rund 1.000 Quadratmeter großer Wellnessbereich, der sich über vier Stockwerke erstreckt. Ab Dezember 2026 steht den Gästen zusätzlich ein ganzjährig beheizter Infinitypool auf der Dachterrasse zur Verfügung.

So setzt sich die Bewertung zusammen

Für die Lage, die Ausstattung und den Service eines Hotels werden insgesamt bis zu 50 Punkte vergeben. Gästebewertungen auf unterschiedlichen Plattformen bringen maximal 25 Punkte, jene auf dem Fachportal selbst weitere fünf.

Bis zu 20 Punkte können die Betriebe über den sogenannten No-Fake-Faktor erzielen. Hierbei wird die Zahl der negativen Bewertungen innerhalb der vergangenen fünf Jahre ins Verhältnis zur Anzahl der Hotelzimmer gesetzt.

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Obertauern gleich mehrfach vertreten

Hinter dem Siegerhotel landen das Hotel Schneider in Obertauern und das Hotel Zauchensee Zentral auf den Plätzen zwei und drei. Den vierten Rang belegt das Hotel Gartnerkofel in Hermagor, gefolgt vom Hotel Zürserhof in Zürs am Arlberg.

Auf Platz sechs schafft es das Hotel Tirol alpin spa Ischgl. Dahinter reihen sich das Hotel Enzian Adults-Only in Obertauern und das Hotel Zwölferhaus in Hinterglemm ein. Mit dem Hotel Kristall und dem Hotel Römerhof gehen auch die letzten beiden Plätze der Top Ten an Betriebe in Obertauern.