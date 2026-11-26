Trotz der seit einem Jahr geltenden Waffenruhe setzt Israel seine Angriffe im Gazastreifen fort. Nun ist erneut ein ranghoher Vertreter der radikalislamischen Hamas ums Leben gekommen. Es war bereits die dritte Nacht in Folge, in der Israel Luftangriffe auf das Küstengebiet flog.
Wie Sanitäter mitteilten, wurde in Deir al-Balah ein Wohnhaus getroffen. Dabei starben Chaled Abu Nada, der von der Hamas ernannte stellvertretende Bildungsminister, und seine Ehefrau. Die Hamas bestätigte den Tod des Funktionärs.
Nach Darstellung der israelischen Streitkräfte spielte Abu Nada eine zentrale Rolle bei der Finanzierung der Hamas. Er habe als "Leiter der Wirtschaftsabteilung im Politbüro" das Banken- und Investitionsnetzwerk der Organisation betreut und "Mittel für terroristische Aktivitäten bereitgestellt".
Seit Dienstag wurden damit bereits drei hochrangige Hamas-Vertreter von Israel getötet. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnete den jüngsten Angriff als Teil einer Reihe gezielter Tötungen von Mitgliedern und führenden Funktionären der Hamas.
Auch aus Gaza-Stadt wurden Todesopfer gemeldet. Dort sollen bei zwei Luftangriffen insgesamt sechs Menschen ums Leben gekommen sein. In einem Flüchtlingslager soll zudem ein 62-Jähriger von israelischen Soldaten erschossen worden sein. Israels Militär nahm lediglich zum Angriff auf Abu Nada Stellung.