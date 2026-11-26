i Die Kanaren schlagen angesichts rasant steigender Migrantenzahlen Alarm. IMAGO/Anadolu Agency Hilferuf an EU "Beispielloser Migrationsdruck": Kanaren schlagen Alarm Die Kanaren schlagen angesichts rasant steigender Migrantenzahlen Alarm. Der Regionalpräsident fordert nun rasche Hilfe von der EU. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 14:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Lage auf den Kanarischen Inseln spitzt sich zu. Immer mehr Menschen erreichen die spanische Inselgruppe auf dem Seeweg. Besonders betroffen ist derzeit El Hierro: Nach Angaben der spanischen Seenotrettung kamen dort rund 2.000 Menschen mit Booten aus Afrika an.

Angesichts der Entwicklung sieht Regionalpräsident Fernando Clavijo die EU in der Pflicht. Auf X machte er am Mittwoch deutlich: "Die Kanaren können nicht mehr", erklärte er. "Wir erleben einen beispiellosen Migrationsdruck."

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Clavijo drängt auf Krisentreffen

Der Regionalpräsident will die Situation mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besprechen. Er habe um ein dringendes Treffen gebeten und erwarte eine "unverzügliche Antwort von der EU".

"Diese Menschen kommen in Europa an, und es ist nicht gerecht, dass wir alleine auf ein Drama dieses Ausmaßes reagieren sollen."

Die Dimension der aktuellen Entwicklung geht aus den Zahlen des spanischen Innenministeriums hervor: Von den 24.364 Menschen, die seit Jahresbeginn auf den Kanaren ankamen, erreichten 11.037 die Inselgruppe allein zwischen dem 1. und 15. November. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren insgesamt 14.690 Ankünfte verzeichnet worden.