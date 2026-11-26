i Tödliche Alkoholvergiftungen im Iran: Mindestens zwölf Menschen kamen ums Leben, Hunderte weitere erlitten Vergiftungen. istock Hunderte Menschen vergiftet Alkohol-Drama im Iran – mindestens zwölf Tote Tödliche Alkoholvergiftungen im Iran: Mindestens zwölf Menschen kamen ums Leben, Hunderte weitere erlitten Vergiftungen. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 14:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hunderte Menschen mussten im Iran nach dem Genuss von Alkohol medizinisch behandelt werden, für mehrere von ihnen kam jede Hilfe zu spät. Iranische Medien berichteten am Donnerstag aus verschiedenen Teilen des Landes über zahlreiche Vergiftungsfälle.

Besonders betroffen ist die Universitätsstadt Nischapur im Nordosten des Landes. Dort kamen übereinstimmenden Medienberichten zufolge fünf Menschen ums Leben. Bei fünf weiteren wurde laut einem Vertreter der medizinischen Fakultät der Hirntod festgestellt.

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Rund 240 weitere Personen erlitten eine Alkoholvergiftung. Während mehr als die Hälfte der Betroffenen das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen konnte, befinden sich die übrigen weiterhin in stationärer Behandlung. Unter welchen Umständen es zu den zahlreichen Vergiftungen kam, ist bislang unklar.

Zwei Hersteller festgenommen

Auch im Süden des Landes gab es mehrere Todesfälle. In der Küstenprovinz Hormusgan starben laut dem Nachrichtenportal Nurnews sieben Menschen, nachdem sie gepanschten Alkohol getrunken hatten. Knapp 100 weitere Personen erlitten Vergiftungen. Zwei Hersteller wurden demnach festgenommen. Auch aus der Region Kurdistan wurden ähnliche Fälle gemeldet.

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Obwohl der Konsum von Alkohol im Iran verboten ist und mit teils empfindlichen Strafen geahndet wird, werden alkoholische Getränke auf dem Schwarzmarkt gehandelt oder selbst hergestellt.

Eine besondere Gefahr geht dabei von methanolhaltigem Alkohol aus. Der giftige Stoff kann bei unsachgemäßer Herstellung in den Getränken enthalten sein. Die Aufnahme größerer Mengen kann tödlich enden.