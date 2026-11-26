i Über 5500 Personen werden noch vermisst. Reuters Neues Gesetz verabschiedet Horror-Flut von Nepal – Vermisste gelten bald als tot Drei Monate nach der verheerenden Sturzflut in Nepal sollen Tausende Vermisste offiziell für tot erklärt werden. Ein neues Gesetz macht dies möglich. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 14:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es waren schreckliche Bilder, die auf der ganzen Welt für Bestürzung sorgten: Ende August kam es im Himalaya zu einer Sturzflut. Wassermassen und Geröll rollten über Häuser und Menschen hinweg. Am Ende kamen über 1400 Menschen ums Leben, mehr als 5500 Personen gelten bis heute als vermisst.

Drei Monate nach der Katastrophe sollen nun die ersten Opfer, von denen jede Spur fehlt für tot erklärt werden. Dies wurde durch ein neues Gesetz in Nepal möglich gemacht, welches die Wartezeit dafür von zwölf Jahren auf etwa sechs Wochen verkürzt, berichtete "Krone".

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Liste von Vermissten veröffentlicht

Inzwischen wurden auch die Namen von rund 4000 Vermissten öffentlich gemacht. Unter ihnen sollen sich auch 623 Ausländer befinden. Sollten die genannten Personen doch noch am Leben sein, können sie bei den Behörden Widerspruch einlegen.

So können die Betroffenen dann von der Liste, der Vermissten gestrichen werden. Andernfalls können nach Ablauf der erforderlichen Gerichtsverfahren die Sterbeurkunden ausgestellt werden. Für Familien von Opfern könnte dies Erleichterungen bringen.

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Ohne Sterbeurkunde ist es nämlich nicht möglich Entschädigungen zu beantragen. Auch rechtliche Angelegenheiten wie etwa das Erbe können ohne das Dokument nicht geregelt werden. Erst 112 sterbliche Überreste von Toten wurden bisher abschließend identifiziert. Anschließend erfolgte die Übergabe der Leichen an die Familien.