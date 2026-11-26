i Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un soll die Waffenlieferungen für Wladimir Putin gestoppt haben. IMAGO/ZUMA Press Kim lässt ihn hängen Waffen-Schock für Putin – Nordkorea stoppt Lieferungen Nordkorea soll seine Waffenlieferungen an Russland gestoppt haben. Auslöser soll eine Aussage des russischen Vize-Außenministers sein. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 20:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwerer Schlag für Kreml-Chef Wladimir Putin! Laut Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un seinem verbündeten den Waffenhahn abgedreht. Heißt: keine militärische Unterstützung für Moskau aus Pjöngjang.

So sollen die Lieferungen von KN-23-Raketen und Artilleriegranaten vorerst gestoppt worden sein. Des Weiteren sollen russische Militärtransporter den nordkoreanischen Luftraum nicht mehr durchqueren dürfen, berichtet "Bild".

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14.000 nordkoreanische Soldaten in Ukraine

Für Putin galt Nordkorea im Ukraine-Krieg als wichtiger Verbündeter. So soll Moskau auch etwa 14.000 Soldaten von Kim erhalten haben. Die Verluste seien laut südkoreanischer, ukrainischer und westlicher Angaben allerdings groß. Über 6000 von ihnen seien bereits tot.

Aber auch abseits vom Krieg in der Ukraine hatten die beiden Länder ihre militärische Zusammenarbeit verstärkt. Demnach wurde auch ein Vertrag über strategische Partnerschaft sowie gegenseitigen militärischen Beistand abgeschlossen.

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Auslöser für Konflikt

Nun soll zwischen den beiden Ländern allerdings Eiszeit herrschen. Grund dafür soll eine Aussage von Russlands Vize-Außenminister Andrey Rudenko sein. Er habe im Oktober erklärt, dass Moskau die Spannungen zwischen Nord- und Südkorea abbauen will.

In weiterer Folge verlangte Nordkoreas Außenministerin Choe Son Hui eine Erklärung aus dem Kreml. Diese dürfte jedoch nicht für Begeisterung bei Machthaber in Pjöngjang gesorgt haben. So soll Kim höchstpersönlich den Waffen-Stopp angeordnet haben.