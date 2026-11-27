i Brisante Österreich-Verbindung nach Bundestags-Eklat: Gegen den Aktivisten liegt in Innsbruck bereits eine Anklage vor. IMAGO/ Brisante Verbindung Nach Eklat im Bundestag führt Spur nach Österreich Brisante Österreich-Verbindung nach Bundestags-Eklat: Gegen den Aktivisten liegt in Innsbruck bereits eine Anklage vor. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 07:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Eklat im Deutschen Bundestag hat eine brisante Verbindung nach Österreich: Gegen jenen Aktivisten, der am Mittwoch Israels früheren Mossad-Chef David Barnea beschimpfte, liegt in Innsbruck bereits eine Anklage vor.

Wie die Staatsanwaltschaft gegenüber der "Bild" bestätigte, wurde am 10. Oktober Anklage gegen Ilan Henzler (29) wegen des Verdachts auf "Missbrauch von Ton- und Abhörgeräten" erhoben. Bereits im April 2025 hatte es eine Hausdurchsuchung gegeben.

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Heimliche Aufnahmen in Tirol

Henzler soll im März 2025 ein vertrauliches Treffen der Israelitischen Kultusgemeinde Innsbruck mit Israels Botschafter David Roet heimlich gefilmt und die Aufnahmen weitergegeben haben.

Kultusgemeinde-Präsident Siegfried Aviel Gitterle sagte gegenüber der "Bild": "Der Mann hat bei uns Betretungsverbot. Es ist ein Trauerspiel. Er schädigt und gefährdet uns."

Polizeieinsatz im Bundestag

Am Mittwoch sorgte Henzler im Bundestag für einen Polizeieinsatz. In Richtung Barnea brüllte er: "Mörder! Schäm dich, 80 Jahre, nachdem deine Vorfahren ermordet wurden!" Zwei Abgeordnete der Linken blockierten zudem die Tür zum Sitzungssaal. Nun befasst sich der Ältestenrat mit dem Vorfall.

Der in München aufgewachsene Sohn des ehemaligen McKinsey-Europachefs Herbert Henzler studierte in Innsbruck Biotechnologie. Zudem soll er neben mehreren Klimabewegungen auch der pro-palästinensischen Vereinigung "Peace Movement West Austria" angehören.

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Mögliche Strafen werden geprüft

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner sprach von einem "Tiefpunkt" und prüft mögliche Sanktionen. "Das hat es noch nie gegeben und das darf nicht folgenlos bleiben", sagte sie gegenüber "The Pioneer".

Erst wenige Tage zuvor hatte Barnea bekannt gegeben, dass der Mossad 2024 einen geplanten Terroranschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien vereitelt habe.