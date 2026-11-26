i Dem Mann wurden Penis, Prostata und Blase entfernt. iStock Falsche Krebsdiagnose Ärzte entfernen Mann Penis, Prostata und Blase Einem Patienten in Schweden wurden Penis, Prostata und Blase entfernt. Erst sieben Monate später kam ans Licht, dass die Krebsdiagnose falsch war. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 20:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein folgenschwerer Irrtum bei der Krebsdiagnose veränderte das Leben eines Patienten in Schweden dramatisch. Weil Ärzte zunächst von Prostatakrebs ausgingen, entfernten sie dem Mann gleich mehrere Organe: Penis, Prostata und Harnblase. Doch erst mehrere Monate nach der Operation stellte sich heraus, dass die ursprüngliche Diagnose offenbar falsch gewesen war.

Wie die "Bild" berichtet, fand der Eingriff bereits 2023 im Skaraborg-Krankenhaus in Skövde – rund 140 Kilometer nordöstlich von Göteborg – statt. Vorausgegangen waren Untersuchungen von Gewebeproben. Ein Pathologe hatte diese ausgewertet und dabei Prostatakrebs festgestellt. Die behandelnden Ärzte stützten ihre Entscheidung auf diesen Befund und führten die umfassende Operation durch.

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Wende nach weiteren Untersuchungen

Erst sieben Monate später brachten neuerliche Untersuchungen Klarheit. Der Mann hatte zwar tatsächlich einen bösartigen Tumor, allerdings handelte es sich um ein Plattenepithelkarzinom. Diese Krebsform entsteht aus bestimmten Haut- oder Schleimhautzellen und kann in verschiedenen Organen auftreten.

Welche Behandlung der Patient bei einer von Anfang an korrekten Diagnose erhalten hätte, ist bis heute nicht geklärt. Das zuständige Labor erklärte laut dem Bericht der "Bild", dass nicht bekannt sei, wie die Ärzte in diesem Fall vorgegangen wären.

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Viele Fragen offen

Damit bleibt auch eine zentrale Frage unbeantwortet: Hätten dem Mann die drastischen Eingriffe erspart werden können? Ob die Entfernung von Penis, Prostata und Harnblase tatsächlich vermeidbar gewesen wäre, lässt sich bislang nicht sagen.

Unklar ist außerdem, wer für die fehlerhafte Diagnose persönlich verantwortlich ist und welche Konsequenzen der Vorfall haben wird. Auch über das Alter des Patienten und seinen derzeitigen Gesundheitszustand wurden keine Angaben veröffentlicht.