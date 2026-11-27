i Norditalien versinkt im Schnee. Im Aostatal liegt bereits rund ein Meter – pünktlich vor dem Start der Skisaison. Screenshot X/@vigilidelfuoco Skigebiete tief verschneit Wintereinbruch in Italien – hier liegt ein Meter Schnee Norditalien versinkt im Schnee. Im Aostatal liegt bereits rund ein Meter – pünktlich vor dem Start der Skisaison. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 10:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In den italienischen Alpen gibt es bereits Ende November jede Menge Schnee. Während sich die Skigebiete auf den Saisonstart vorbereiten, wurde mancherorts beachtliche Schneehöhen erreicht. Besonders viel Schnee liegt im Aostatal.

Im Wintersportort La Thuile wurde auf einer Höhe von rund 2.200 Metern eine Schneedecke von etwa einem Meter verzeichnet. Lokal dürfte diese noch höher sein. Auch Cervinia bekam große Schneemengen ab. In Courmayeur wurde das Areal rund um die Brenva behördlich gesperrt.

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Weihnachtsmarkt im Schnee

Auch Südtirol hat der Winter fest im Griff. Der Landeswetterdienst prognostizierte innerhalb von 24 Stunden zwischen 15 und 35 Zentimeter Neuschnee. Am meisten schneite es in der Ortlergruppe und den Sextner Dolomiten. Die Schneefallgrenze bewegte sich zeitweise zwischen 600 und 1.200 Metern. Im Südtiroler Innichen stehen die Weihnachtsmarktstände mittlerweile im Schnee.

Auch im Piemont wurden beträchtliche Schneemengen registriert. In Acceglio-Collet waren es 33 Zentimeter, am Colle Bercia 32 Zentimeter. Argentera meldete 27 Zentimeter, Bardonecchia 26 Zentimeter. In Sestriere waren es knapp 30 Zentimeter.

Skigebiete stehen in den Startlöchern

In Alagna Valsesia ist der Skibetrieb bereits teilweise angelaufen. In Limone Piemonte geht es am 4. Dezember los, in Sestriere und Bardonecchia am 5. Dezember.

Für Autofahrer gilt auf der Brennerautobahn sowie auf Staats- und Provinzstraßen bis April 2027 eine Winterreifen- oder Schneekettenpflicht.

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Wintereinbruch legt Verkehr lahm

In Österreich und Bayern hatte der Schneefall hingegen erhebliche Folgen für den Verkehr. Während in Vorarlberg bis zu einem halben Meter Neuschnee fiel, waren es im Westen Tirols bis zu 40 Zentimeter.

Mehrere Autobahnen in Österreich mussten am Donnerstag gesperrt werden. Auf der A8 in Bayern staute sich der Verkehr auf einer Länge von 28 Kilometern.