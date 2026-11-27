i Donald Trump erhöht den Druck auf Putin und fordert ein rasches Kriegsende. Reuters Neue Töne aus Washington "Komplettes Blutbad" – Trump macht Putin klare Ansage Donald Trump erhöht den Druck auf Putin und fordert ein rasches Kriegsende. Kiew warnt indes vor einem neuen Großangriff. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 08:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"EIN KOMPLETTES BLUTBAD" – mit diesen Worten beschreibt US-Präsident Donald Trump (80) mittlerweile die Lage in der Ukraine. Der Republikaner, der zuletzt eher auf der Seite Moskaus gestanden hatte, nimmt nun Kremlchef Wladimir Putin (74) in die Pflicht.

Am Donnerstag machte Trump auf Truth Social deutlich, was er von Russland erwartet. Moskau solle "jede militärische Aggression gegen Territorien in ganz Europa beenden". Zudem wünsche er sich, "dass ein Deal zwischen Russland und der Ukraine gemacht werden kann, und zwar schnell".

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Bei seinem jüngsten Gespräch mit Putin habe er sich ausführlich mit einem möglichen Ende des Krieges beschäftigt. Angesichts der Tausenden Menschen, die monatlich ihr Leben verlieren, drängt Trump auf eine Lösung. Dass diese gelingen könnte, davon zeigt sich der US-Präsident überzeugt: "Ich glaube wirklich, dass dies sehr gut möglich ist."

Auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte (59) wurde am Mittwochabend bei einem Treffen in Mar-a-Lago über die Gespräche mit Putin informiert.

Keine Einigung über ukrainische Gebiete

Erst in der Vorwoche waren Trump, Putin und Chinas Präsident Xi Jinping im chinesischen Shenzhen zusammengekommen. Zwar verständigten sich die drei Staatschefs auf eine gemeinsame "Friedenserklärung", eine Lösung im Ukraine-Krieg ist aber weiterhin nicht in Sicht.

Wie Trumps Schwiegersohn und Chef-Unterhändler Jared Kushner (45) gegenüber der "Bild" erklärte, habe Putin zwar seine Bereitschaft zum Frieden bekundet. Bei den Bedingungen für ein Abkommen gehen die Vorstellungen allerdings auseinander. Die Gespräche über die Zukunft ukrainischer Gebiete befänden sich "ein wenig in einer Sackgasse".

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Kiew befürchtet nächsten Großangriff

Unterdessen rechnet die Ukraine mit einer weiteren russischen Attacke. Laut Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) stehen die Vorbereitungen Russlands für einen massiven Angriff auf die kritische Infrastruktur kurz vor dem Abschluss.

Schon am Donnerstagmorgen wurde in der Ukraine erneut Luftalarm ausgelöst. Nach einem russischen Angriff mit ballistischen Raketen und Drohnen musste in sechs Regionen die Stromversorgung wiederhergestellt werden.