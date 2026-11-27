i Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ließ mit einem brisanten Vergleich aufhorchen. IMAGO/Marvin Möbius Freundschaft mit Putin? Selenskyj kritisiert Trump und zieht Hitler-Vergleich US-Präsident Trump bezeichnete Putin als "Freund". Für Selenskyj ist dies "seltsam". Der ukrainische Staatschef zog einen Hitler-Vergleich. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 13:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zuletzt schlug US-Präsident Donald Trump gegenüber Kreml-Chef Wladimir Putin scharfe Töne an. Demnach habe er den russischen Präsidenten dazu aufgefordert, "jede militärische Aggression gegen Territorien in ganz Europa" zu beenden. Zudem wünsche er sich, "dass ein Deal zwischen Russland und der Ukraine gemacht werden kann, und zwar schnell".

Zuvor hatte Trump den russischen Machthaber bei einem Treffen in China allerdings als "meinen Freund" bezeichnet. Dies stieß dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wohl sauer auf. Auch das von Trump veröffentlichte Foto, welches ihn und Putin bei einer Umarmung zeigt, finde der ukrainische Staatschef "seltsam".

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Kritik an Trump

Selenskyj sagte, dass es die Entscheidung des US-Präsidenten sei, dennoch kann er sich mit den Handlungen von Trump offenbar nicht anfreunden. Selenskyj stellte klar, dass Putin "ein Aggressor und ein Mörder" sei. Mit so einer Person könne man nicht befreundet sein, so der ukrainische Präsident.

Dann zog Selenskyj einen brisanten Vergleich: Für ihn sei das so, als würde man während des Zweiten Weltkriegs behaupten, mit Adolf Hitler befreundet zu sein. Des Weiteren beklagte der ukrainische Staatschef, dass die USA bei den Friedensverhandlungen nicht genügend Druck auf Russland ausgeübt hätten.

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Trump: Selenskyj und Putin hassen sich

Im Ringen um ein mögliches Abkommen konnten bei der jüngsten Verhandlungsrunde Anfang des Monats in Abu Dhabi keine Fortschritte erzielt werden. "Je mehr wir wissen, desto mehr Probleme gibt es", so Selenskyj. Ihm zufolge soll es im Dezember zu weiteren Gesprächen kommen.

Laut Trump würde das größte Hindernis für einen Deal der Hass zwischen Putin und Selenskyj sein. Vor Journalisten auf seinem Anwesen Mar-a-Lago sagte der US-Präsident, dass man es hier mit zwei Anführern zu tun habe, "die sich wirklich hassen".