i Der Fuchs griff die Zwölfjährige an. iStock Mehrere Bisswunden Mädchen (12) isst Brot, plötzlich greift ein Fuchs an Ein harmloser Nachmittag endete im Krankenhaus: Ein Fuchs fiel über eine Zwölfjährige her und biss immer wieder zu. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 13:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schrecklicher Zwischenfall im deutschen Bundesland Sachsen: Als eine Zwölfjährige am Montag gegen 14.50 Uhr vor einem Jugendtreff in Großenhain auf eine Freundin wartete und ein Brot aß, wurde sie von einem Fuchs angefallen. Zuvor hörte sie nach Angaben seiner Mutter ein Fauchen.

Dann geschah alles ganz plötzlich: Der Fuchs biss zu und erwischte das Mädchen am Bein und am Arm. Das Tier ließ dann auch nicht von dem Mädchen ab. Selbst als es das Brot wegwarf, setzte der Fuchs seinen Angriff fort. Drei Männer eilten zu Hilfe und verscheuchten das Tier.

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Mädchen in Spital gebracht

Das verletzte Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte die schweren Bissverletzungen versorgten. Mittlerweile konnte das Kind wieder nach Hause zurückkehren. Gegenüber der "Sächsischen Zeitung" bestätigte das Rathaus von Großenhain, dass schon mehrmals ein auffälliger Fuchs in Wohngebieten beobachtet wurde.

Auch die Jagdbehörde des Landratsamtes sei bereits informiert worden. Seitens des zuständigen Jagdpächters wird es für unwahrscheinlich erachtet, dass das Tier wegen einer Tollwut-Infektion angegriffen hatte. Die Krankheit gilt in Deutschland seit 2008 als ausgerottet.

Dass Füchse in die Nähe von Menschen kommen, ist jedoch nicht ungewöhnlich. Die Tiere halten sich häufig in oder nahe bewohnten Gebieten auf, weil sie dort ein großes Nahrungsangebot vorfinden.

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Das raten Experten

Wie mit dem auffälligen Tier nun weiter verfahren wird, ist noch offen. Ein Abschuss von Wildtieren in Wohngebieten ist in Sachsen grundsätzlich verboten. Bei besonders aggressiven Tieren kann die zuständige Behörde allerdings eine Ausnahmegenehmigung erteilen. Seitens des zuständigen Jagdpächters wurde vorerst das Aufstellen von Fallen empfohlen.

Sollte man von einem Fuchs angegriffen werden, raten Experten dazu, Abstand zu halten und ruhig weiterzugehen. Wichtig sei, dem Tier einen Fluchtweg zu lassen und es nicht in die Enge zu treiben. Kommt der Fuchs näher, sollte man sich möglichst groß machen, laut sprechen oder Lärm verursachen.