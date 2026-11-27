i AfD-Chefin Alice Weidel verriet Details zu einer früheren Beziehung. IMAGO/Bernd Elmenthaler Mit Frau zusammen "Finde auch Männer attraktiv" – AfD-Chefin packt aus AfD-Chefin Alice Weidel verriet in einem Podcast pikante Details aus ihrem Privatleben und sorgte dabei für eine Überraschung. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 14:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einer überraschenden Aussage hat AfD-Chefin Alice Weidel im "Welt"-Podcast "Zur Wahrheit gehört …" aufhorchen lassen. Die deutsche Spitzenpolitikerin ist seit Jahren mit ihrer Partnerin Sarah Bossard zusammen. Dennoch stellte Weidel nun klar: "Ich finde Frauen und Männer attraktiv".

Sonst hält die AfD-Chefin ihr Privatleben überwiegend geheim. In dem Gespräch sprach sie allerdings offen über ihre Sexualität und Beziehungen. Dabei bezeichnete sich Weidel selbst als "Spätzünder". Während ihrer Schulzeit sei die sexuelle Orientierung kein Thema gewesen. Dies habe sich auf der Universität geändert.

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Beziehung während Unizeit

Damals habe sie Gefühle für eine Mitstudentin entwickelt. Weidel bezeichnete diese als "tolle Frau", auf die "die ganze Uni" gestanden hätte. Anfangs ging die Politikerin nur von einer "Schwärmerei" aus, doch die Gefühle beruhten offenbar auf Gegenseitigkeit.

Schlussendlich soll die AfD-Chefin zwei Jahre lang eine Beziehung mit der Studienkollegin geführt haben. Diese hätten sie versucht geheim zu halten, da homosexuelle Paare damals nicht so akzeptiert wurden. Schlussendlich sei alles bei einer Feier aufgeflogen, als die beiden vor der "halben Uni" eng umschlungen getanzt hätten. "Hey, wollt ihr nicht nach Hause gehen?", soll ein Freund damals gefragt haben.

Eltern hätten "cool" reagiert

Auf das Coming-out hätten die Eltern von Weidel "recht cool reagiert". Weniger gelassen sollen die Eltern ihrer damaligen Freundin die Nachricht aufgenommen haben. Inzwischen lebt Weidel mit ihrer heutigen Partnerin in der Schweiz und hat zwei Kinder.

In ihrer jetzigen Beziehung beklagte die Politikerin fehlende Spontanität im Alltag. Demnach seien kurzfristige Restaurant- oder Kneipenbesuche aufgrund der Bekanntheit der AfD-Chefin und des fehlenden Schutzes kaum möglich.

Doch wie steht es eigentlich um die politische Einstellung von Weidels Partnerin? Dazu sagte die AfD-Chefin, dass Bossard "ein ganz eigener Kopf" sei. Demnach soll sie in manchen Fragen "deutlich, deutlich liberaler" als die AfD-Chefin sein.

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Parteiverbotsverfahren 2027

Aber auch über politische Themen sprach Weidel in dem Podcast. So zeigte sich Weidel sicher, dass im kommenden Jahr ein Parteiverbotsverfahren stattfinden wird. "Sie werden es probieren, im nächsten Jahr, 2027", so die AfD-Chefin. Ihr zufolge würden im Bundesrat jetzt schon Stimmen dafür gesammelt werden.

Dies gehe mit einer Reform des Verfassungsschutzes und des Bundesnachrichtendienstes einher, die für Weidel einer "Abschaffung des Rechtsstaats" gleichkommt. Laut Weidel würde dadurch Voraussetzungen geschaffen werden, um sich der AfD zu entledigen. Die Partei werde sich in jedem Fall darauf vorbereiten.