i Der Nationale Wetterdienst hatte bereits am Vortag vor starken Winden und heftigem Regen gewarnt. REUTERS/Anna Rose Layden Flugverkehr massiv gestört Sturm an US-Ostküste – Hunderttausende ohne Strom Ein heftiger Sturm hat an der US-Ostküste Hunderttausende ohne Strom gelassen und den Flugverkehr rund um Washington und New York massiv gestört. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 17:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor allem rund um die Hauptstadt Washington waren viele Menschen von Stromausfällen betroffen. In Virginia westlich von Washington hatten rund 180.000 Kunden keinen Strom.

In Maryland waren es 175.000. Auch Pennsylvania war mit 153.000 Betroffenen stark betroffen, gefolgt von Missouri mit 120.000. Am Donnerstag fegte ein heftiger Sturm über die Ostküste.

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Der Nationale Wetterdienst hatte bereits am Vortag vor starken Winden und heftigem Regen gewarnt. Wie NTV berichtet, zeigten Aufnahmen am Thanksgiving-Feiertag, dem amerikanischen Erntedankfest, überflutete Straßen in Virginia.

Sturm selbst im Central Park

Gegen Donnerstagmittag (Ortszeit) wurden im Central Park in New York Windböen mit bis zu umgerechnet 77 Kilometern pro Stunde gemessen. Im Laufe des Nachmittags sollte der Wind noch stärker werden.

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Bis zum Abend waren Böen mit fast 105 Kilometern pro Stunde möglich, teilte der Wetterdienst auf X mit. Auch der Flugverkehr in der Hauptstadtregion war beeinträchtigt.

Laut der Flugtracking-Webseite Flightradar24 gab es an den Flughäfen Ronald Reagan, Dulles bei Washington und Baltimore insgesamt fast 500 verspätete Flüge und Dutzende Annullierungen.

An den New Yorker Flughäfen John F. Kennedy, Newark und La Guardia mussten Reisende bei rund 560 Flügen länger warten. Mehr als 100 Verbindungen wurden gestrichen.